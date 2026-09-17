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▲紅葉蛋糕的招牌「奶油巧克力蛋糕」。（圖／翻攝紅葉蛋糕官網）

老品牌蛋糕太有名氣 被編導無償放入台劇中

台中烘焙老品牌「不二糕餅」也快閃高雄夢時代 排隊買蛋黃酥

▲不二糕餅在夢時代購物中心舉辦快閃活動，推出神級美味蛋黃酥。（圖／不二糕餅提供）

被譽為「奶油蛋糕界天花板」的經典奶油蛋糕品牌「紅葉蛋糕」，確定將快閃到台南。上月初紅葉蛋糕於台中設立新點，有網友於社群平台分享，竟花費2小時10分鐘才成功撥通訂到蛋糕，甚至也有人表示自己打了上千通電話，足見其魅力，如今紅葉蛋糕終於到南部舉辦快閃店試水溫。《NOWNEWS今日新聞》整理紅葉蛋糕台南快閃店的販售品項、售價等資訊一次看。紅葉蛋糕創立於1966年，號稱是全台第一家鮮奶油專賣店，對於許多台北人來說，是從小吃到大的蛋糕，承載著許多兒時有關於生日的歡樂記憶。店內最經典口味是「鮮奶油巧克力蛋糕」，並標榜鮮奶油口感有如雲朵般輕盈、入口即化，再搭配上蓬鬆柔軟的巧克力蛋糕體，是款濕潤又爽口的經典口味。另外還有鋪滿巧克力碎片並以櫻桃點綴的「黑森林蛋糕」，多了櫻桃香氣，更多汁不膩口。近年也生產條狀蛋糕、生乳捲等產品。紅葉蛋糕的名氣，甚至還曾在台劇《不夠善良的我們》中多次現身，編導徐譽庭透露，這並非商業置入，而是她將自己北上工作時對這款經典鮮奶油蛋糕的深刻記憶與時代共鳴融入劇情中。：2026年9月17日至9月30日：新光三越台南中山店 1樓服務台旁（臺南市中西區中山路162號，請由「中山門」進入）：9月17日預計於下午2點後開始販售經典6吋黑森林蛋糕（1080元）、黑櫻桃長條蛋糕（550元）、巧克力長條蛋糕（550元）、伯爵茶鮮奶油長條蛋糕（580元）、原味生乳捲（520元）等。另外，知名的台中烘焙老品牌「不二糕餅」本次因應中秋節，也於高雄夢時代購物中心舉辦快閃活動，將至9月24日止。即日起-2026年9月24日(四)高雄夢時代購物中心 綠區B1F(咖樂迪咖啡農場前)週一～週五 11:00~售完為止週六-週日及國定假日(9/24) 10:30~售完為止排隊購買請由「夢時代1F東空橋 星巴克櫃位旁」開始排隊：周一～周五10:30、周六～周日及國定假日（9月24日） 10:00開始依序帶至B1櫃排隊動線等待：蛋黃酥(6入) 450元、蛋黃酥(12入) 900元、大月綜(蛋黃酥6入+檸月酥6入) 820元、茶蛋組(蛋黃酥6入+茶鳳黃8入) 820元