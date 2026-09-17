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▲《惡靈古堡：爆發夜》推出 9/17 至 9/23 IMAX 深夜場限定加碼特典「小心惡犬」A5 透卡。（圖／索尼影業臉書）

▲《惡靈古堡：爆發夜》今日全台盛大上映，包含威秀、秀泰等各大影城時刻表均開放預售。（圖／索尼影業臉書）

經典電玩改編電影《惡靈古堡：爆發夜》（Resident Evil 2026）今（17）日盛大上映！爛番茄影評網開盤衝出 98% 超高評價。本片完美還原電玩第一人稱闖關的極限沉浸感，全台威秀、秀泰影城時刻表已開放預訂。現場更祭出深夜場特典，《NOWNEWS今日新聞》為您整理評價、劇情、IMAX深夜特典與購票攻略！《惡靈古堡：爆發夜》由《凶器》、《宿劫》鬼才導演札克克瑞格（Zach Cregger）編劇執導，外媒《好萊塢報導者》、《綜藝》給予高度正面評價，讚賞其將黑色幽默與第一人稱極限恐懼完美結合。為了逼出最真實的窒息感，導演拒絕完全依賴電腦動畫，，片中更有感染者從 6 樓屋頂接連墜落砸向主角眼前的震撼特技場面，全片以 IMAX 特製拍攝，給予視覺與聽覺最強衝擊。許多觀眾好奇《惡靈古堡：爆發夜》究竟演什麼？本片並非直接改編遊戲既有劇本，而是開創全新原創世界觀。男星奧斯汀亞布蘭斯（Austin Abrams）飾演平凡的醫療快遞員「布萊恩」，在某個看似日常的送貨夜晚意外陷入喪屍危機。全片集結《惡靈古堡》電玩招牌的探索、解謎與有限資源等核心要素，沒有超級英雄的威能，主角必須在怪物橫行的絕境中尋找活路，讓觀眾以普通人視角沉浸體驗「破關打怪」的生存恐懼。為了回饋深夜衝首映的影迷，Sony Pictures 索尼影業特別祭出 IMAX 深夜場限定加碼特典！凡購買 9/17（週四）至 9/23（週三）活動影城當日 IMAX 最終場之電影票乙張，即可獲得限量【小心惡犬】款 A5 透卡乙張（每人限購四張，統一於場次入場前發放）。活動影城：板橋大遠百威秀影城、新店裕隆城威秀影城、台南南紡威秀影城、高雄大遠百威秀影城、花蓮新天堂樂園威秀影城、美麗華大直影城。《惡靈古堡：爆發夜》今日起於全台各大影城盛大上映，包含台北信義威秀、欣欣秀泰、國賓影城、美麗華大直影城、喜樂時代、in89 豪華影城等均有排片。欲查詢最新「電影時刻表」與預訂場次，民眾可直接透過威秀影城、秀泰影城官方網站或官方 App 進行線上訂票，親自感受本季最強的生存恐怖大作！