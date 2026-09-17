我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇原本最讓人放心的季後賽武器，就是山本由伸、史庫柏（Tarik Skubal）、史奈爾（Blake Snell）與葛拉斯諾（Tyler Glasnow）組成的豪華先發輪值，但史奈爾今（17）日對紅人僅投1局、19球就因左髖緊繃提前退場，讓這套原本看似完整的4人先發突然出現變數。若史奈爾無法及時趕回10月季後賽，道奇不只得重組輪值，佐佐木朗希原本可能擔任牛棚武器的計畫，也可能被迫重新改回先發。道奇近期受傷兵問題困擾已久，野手方面包括大谷翔平、帕赫斯（Andy Pages）與拉辛（Dalton Rushing）等人均在傷兵名單；牛棚部分，迪亞茲（Edwin Díaz）傷後復健狀態未明，火球右投恩里奎茲（Edgardo Henríquez）日前也因腰部不適進入傷兵名單。在團隊戰力多處受限的情況下，先發輪值原本是道奇進入短期系列賽時最穩固的屏障。山本由伸、史庫柏、史奈爾與葛拉斯諾4人皆具備出色的三振能力與大賽抗壓性，原本預期能在季後賽前4戰提供長局數壓制力，大幅分擔後援投手負擔。如今史奈爾突然出現髖部不適，迫使球團必須提前設想「若缺少一名核心先發」的備案。史奈爾若需要休養，最直接被納入輪值考量的人選便是即將復出的佐佐木朗希。佐佐木本季因傷待在傷兵名單，近期已重啟牛棚投球、調整進度順利。先前由於道奇先發人手相對充足，加上牛棚缺乏能連續壓制打者的高速火球男，教練團曾評估讓佐佐木在季後賽轉任短局數後援，利用他突出的球速與指叉球威力封鎖第7至第9局的高槓桿場面。然而，一旦史奈爾缺席季後賽，先發輪值隨即出現空缺。佐佐木過去習慣於先發登板，與席漢（Emmet Sheehan）同為頂替輪值的潛在選項。但問題在於，如果將佐佐木拉回先發，道奇牛棚便將失去一名具備高揮空率的終結武器；反之，若堅持將佐佐木留在牛棚，第4號先發由誰承擔，將成為另一個棘手考驗。史奈爾此次提前退場被官方列為左髖緊繃，確切嚴重程度仍待進一步影像檢查。此外，史奈爾過往職業生涯也曾有過髖部相關的傷病史，即便後續檢查確認沒有結構性損傷，球團在季後賽開打前也勢必會採取謹慎態度，避免勉強出賽導致傷勢加劇。短期季後賽的容錯率極低，道奇原本的最大優勢就是依靠完整先發壓低失分，減輕牛棚負擔。史奈爾這次傷退，暴露出球隊投手陣容看似齊全、實則相互牽制的脆弱點。接下來幾天球團醫療團隊的診斷結果，不僅將決定史奈爾能否順利登板，更將直接定調佐佐木朗希在今年季後賽究竟該投向何處。