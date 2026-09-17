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高金素梅、張俊傑已遭依貪汙罪起訴

無黨籍立委高金素梅團隊再有人捲入快篩案！無黨籍屏東縣議員周陳曉玟、鄉民代表邱國諺，涉嫌在2022年選舉期間發放自中國非法輸入的COVID-19快篩試劑，日前遭屏東地檢署搜索、約談。檢方訊後認為2人涉違反《公職人員選舉罷免法》及《醫療器材管理法》等罪嫌重大，昨（16）日分別諭知周陳曉玟60萬元、邱國諺40萬元交保候傳。檢調追查發現，周陳曉玟與邱國諺涉嫌提供人頭，協助高金陣營以分批方式自中國輸入快篩試劑，並在2022年選舉期間發放給選民，是否涉及藉此拉抬選情，仍需由檢方進一步釐清。現年39歲的周陳曉玟是屏東9個原鄉選區縣議員中最年輕者，2022年首次參選即當選。她承接父親、前縣議員周陳文彬的地方政治資源，父女也都是高金素梅屏東服務團隊成員。周陳曉玟2022年登記參選時，高金素梅更曾親自陪同。周陳曉玟父親周陳文彬過去曾任高金素梅創辦的「台灣原住民多族群文化交流協會」理事長，也曾任兩屆春日鄉民代表，2018年當選屏東縣議員後，因賄選遭判當選無效解職，之後由女兒接棒投入地方政治。今年2月，檢調偵辦高金素梅及前辦公室主任張俊傑等人，查出高金方面涉嫌利用人頭詐領助理費，另透過「台灣原住民多族群文化交流協會」辦理活動，涉嫌詐取補助款；檢方也追查，2022年間疑似有相關人員以每人100劑以下等方式，分批自中國輸入大量COVID-19快篩試劑。台北地檢署今年6月偵結，依貪污治罪條例、詐欺取財、醫療器材管理法等罪起訴高金素梅、張俊傑等24人。其中高金素梅被控涉詐領助理費等共787萬元，張俊傑則涉詐領活動補助款933萬元。不過，被視為高金團隊「大帳房」的張俊傑日前破壞電子手環後棄保潛逃，目前遭通緝，警政署並祭出100萬元檢舉獎金追緝。