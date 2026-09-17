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國台辦怒嗆：依法懲治、終身追責

競辦回應：依照專業安全評估採取必要維安

民進黨台北市長參選人沈伯洋日前出訪日本期間穿著防彈背心，引發外界討論，並吸引中國國台辦昨（16）日點名開嗆，不僅批評他是在「上演荒誕鬧劇、譁眾取寵」，更揚言對列入清單的「台獨頑固份子」將「採取一切必要措施」、依法懲治並「終身追責」。對此，沈伯洋競選辦公室隨即反擊表示，國台辦這番說法，恰好回應外界對沈伯洋穿防彈背心的關切，也證明團隊依專業評估採取維安措施並非多此一舉。國台辦發言人朱鳳蓮日前被問到沈伯洋出訪，以及是否可能在與中國友好的國家面臨引渡風險時，聲稱「一個中國」原則是國際社會普遍共識，並稱清單內的「台獨頑固份子」已是「窮途末路、驚弓之鳥」。朱鳳蓮進一步表示，對列入清單者「絕不姑息」，將「採取一切必要措施」，依法懲治並終身追責。對於沈伯洋日前出訪日本期間穿著防彈背心，朱鳳蓮則批評，個別「台獨頑固份子」是在「上演荒誕鬧劇、譁眾取寵」，並聲稱相關人士「必定難逃國家法律的嚴懲」。沈伯洋競選辦公室發言人林昱彤回應，國台辦這番言論，恰好回應外界近日對沈伯洋穿著防彈背心的關切。林昱彤表示，當一個政權公開揚言要「採取一切必要措施」、「終身追責」，任何人都不能把這樣的威脅等閒視之。沈伯洋遭中國通緝、制裁已非一日，無論出訪美國或日本，團隊都會依照專業安全評估，採取必要維安措施。她強調，這不是渲染恐慌，而是審慎面對客觀存在的風險，善盡安全責任。林昱彤也表示，外在威脅不會影響沈伯洋為台北市民服務的決心，既定行程仍會照常進行，該做的事情也會持續推動，「不會因為威脅停下腳步」，未來仍會繼續傾聽市民聲音、提出城市願景。