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未來兩週天氣穩定 把握時間洗棉被、厚衣服

▲近幾天天氣穩定，周日水氣增加，桃園以北、東半部降雨機率提高，其餘地區多雲到晴。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

杜鵑颱風對台無直接影響 21日前後赴日留意

▲根據氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，第24號颱風「杜鵑」在關島東北方海面，持續增強、往北轉西北，周日（20日）起在日本南方海面大迴轉。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

各地早晚開始有涼意，不少民眾準備換季，氣象專家賈新興今（17）日表示，未來兩週整體天氣相對穩定，近期正是洗棉被、厚衣服及洗車的好時機；不過也提醒大家，短袖夏衣先別急著收，預計下周四（24日）起「秋老虎」回歸，各地白天高溫又會明顯上升。至於昨晚生成的第24號颱風「杜鵑」，目前對台灣沒有直接影響，21日前後可能較接近日本附近海域，近期準備赴日的民眾仍要留意最新路徑。賈新興指出，台灣近期大部分地區天氣逐漸轉為穩定，僅午後有零星短暫雨，正是洗曬的好時機，棉被、厚衣服或車子都可以趁這幾天處理。東北季風減弱，中央氣象署表示，基隆北海岸、東北部及大台北山區仍有局部短暫陣雨，大台北、東半部、恆春半島也有零星短暫雨，其餘地區大致多雲到晴，午後南部及中部以北山區則有零星短暫陣雨。不過早晚溫度仍有涼意，尤其清晨、夜間較明顯，中南部日夜溫差也較大，早出晚歸可以準備一件薄外套。賈新興表示，到了9月24日起，全台天氣將再度轉為穩定炎熱，中午高溫偏高、體感微熱，僅午後有零星短暫雨，因此短袖夏衣暫時還不用急著收進衣櫃。杜鵑颱風昨（16）日晚間正式生成，目前位於關島東北方海面並持續增強。中央氣象署評估，杜鵑距離台灣遙遠，沒有直接影響；最新路徑顯示，杜鵑預計20日起在日本南方海面逐漸轉向，後續往北、再轉東北移動。賈新興提醒，21日前後杜鵑可能影響日本東京一帶天氣，這段期間準備前往日本，或已人在東京的旅客，仍應持續關注颱風最新動態、航空公司航班調度及當地交通資訊。