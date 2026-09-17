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心肌梗塞不是高齡者專利 中醫：別錯過緊急治療時間

藝人陳建州15日因身體不適，前往醫院就醫，檢查發現是急性心肌梗塞。據了解，原先他以為是消化不良、胸悶，曾自行服用中藥散及胃藥。不過，中醫師提醒，急性心肌梗塞發作時，第一優先是立即接受急診與心臟專科治療，「中醫不能取代急性期的緊急處置」。且若身體已經發出警訊，卻還告訴自己「再等一下」，更是真正危險的時刻。陳建州日前因急性心肌梗塞住進加護病房。據媒體報導，在就醫前，他就有胸悶的症狀，當時更自行服用中藥散、胃藥等，一度有所改善；直到後續不適感加劇，就醫檢查才發現是急性心肌梗塞。但在服用中藥散這件事上，中醫師周宗翰指出，急性心肌梗塞發作時，第一優先就是立刻接受急診與心臟專科治療，「中醫不能取代急性期的緊急處置。」周宗翰說，當出現明顯胸痛、呼吸困難、冒冷汗或意識不清等狀況時，無論是自行針灸、拔罐、按摩或服用中藥等，都不適合。中醫師說明，中醫較適合介入的階段，應是患者經過急性期治療、病情穩定後，再依照個人的身體狀況進行後續調養。從中醫觀點而言，心臟與氣血運行有密切關係。周宗翰表示，患者經歷急性疾病及住院治療後，常會出現疲倦、睡不好、心悸、食慾下降、情緒緊張等問題，從原本心臟科治療、追蹤作為基礎，中醫是在整體的體質、生活狀態進行調整。周宗翰強調，很多人談到中醫，就會想到針灸、拔罐或中藥，但面對急性心肌梗塞，最重要的不是選擇哪一種傳統療法，而是「不要錯過緊急治療的時間」。周宗翰提醒，心肌梗塞並非高齡者專利，現代人工作壓力大、作息不規律，加上飲食、抽菸、缺乏運動及三高等問題，都可能增加心血管疾病風險。即便沒有心臟病史，也不能因為自己「還年輕」、「平常看起來很健康」就完全沒有警覺。急性期先把血管與心臟的危機處理好，病情穩定之後，再談中醫調養、生活作息與心血管保養。面對急性心肌梗塞最重要原則是「不要跟自己的症狀賭。」周宗翰說，心肌梗塞真正危險的是，明明身體已經發出警訊，卻還告訴自己「再等一下。」周宗翰表示，若胸悶、胸痛的感覺和平常不一樣，像是持續不退，伴隨喘、冷汗、噁心、頭暈或明顯虛弱，應立即就醫、接受專業醫療評估。