在經歷艱辛且痛苦的抗癌過程後，他在今天清晨離世了。

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沃爾夫曾站上大聯盟 2010年轉戰日職

前藍鳥隊球員布萊恩·沃爾夫離世的消息，我們深感悲痛。在此向他的家屬致以最深切的哀悼。

效力日職長達7年 曾是菊池雄星英文老師

曾在日職（NPB）效力於日本火腿、軟銀鷹、西武獅3隊，生涯累積56勝的洋投沃爾夫（Brian Wolfe）今晨確定辭世，享年45歲。他在日職效力長達8年，個性受到球迷、球員喜愛，還曾是菊池雄星赴美前的英文老師，根據《加州郵報》報導，沃爾夫妻子瑞秋在 Facebook 發文證實訃告：「沃爾夫1999年MLB選秀會第6輪、總第179順位被雙城選中，並於2007年在藍鳥迎來大聯盟初登板，至2009年3年間，他在大聯盟生涯累計出賽72場，拿下5勝5敗、防禦率3.81，藍鳥隊官方X稍早發布聲明：「2010年，沃爾夫轉戰日本職棒加盟日本火腿，當年主要擔任後援投手，出賽42場。隔年2011年轉為先發投手，該年拿下12勝，2012年則貢獻10勝，連續2年達成單季雙位數勝投。2014至2015年間，沃爾夫效力於軟銀，2016年起則轉披西武獅戰袍長達3年。日職生涯累計出賽167場，戰績56勝40敗3救援、防禦率3.43。他在2018年球季結束後宣布引退。在西武獅期間，他與菊池雄星交情深厚，曾擔任菊池雄星英文老師，即使菊池挑戰大聯盟赴美後，兩人仍持續保持聯繫。