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▲喜馬拉雅山世紀天災！尼泊爾洪災失蹤破6千（圖／路透社／達志影像）

中國與尼泊爾邊境8月26日爆發的毀滅性洪災，災情持續延燒未歇！尼泊爾當局16日大幅上修失蹤人數，短短一天內就暴增近千人，數字之驚人震驚國際社會。根據《法新社》報導，尼泊爾災害管理當局發言人馬哈特表示，「我們持續從各地區辦公室蒐集失蹤者資料，並在查證後修正數據。」失蹤人數由前一天公布的5179人，一口氣上修至6150人，短短24小時內就暴增971人，凸顯這起災難的規模遠比外界原先想像的還要慘烈。當局進一步指出，目前已尋獲1403具遺體，但僅有105具完成身分確認，等於絕大多數罹難者至今仍是「無名屍」，身分確認工作困難重重。更令人揪心的是，失蹤者名單中還包括數百名外國人，其中不乏原本只是前來旅遊或朝聖的旅客,如今卻不幸捲入這場世紀天災。中國官媒同步公布境內災情，指出中國境內已知有43人死亡、519人失蹤，情況同樣不容小覷。若把中國與尼泊爾兩國的官方統計數字加總計算，這場發生在中尼邊境的致命冰岩崩塌及洪災，目前已造成合計1446人死亡、至少6669人失蹤，數字仍持續攀升中，堪稱是近年喜馬拉雅山區最慘重的天災之一。這起洪災的規模堪稱前所未見，尼泊爾政府研判，全球氣溫升高對喜馬拉雅山區所造成的嚴重衝擊，很可能正是釀成這場災難的重要因素之一，也再度敲響全球氣候變遷對高山地區威脅的警鐘。面對這場迫切危機，尼泊爾總理沙阿下週也將展開他就任後的首次出訪行程，親自前往聯合國大會，向國際社會說明這項刻不容緩的議題,盼能爭取更多國際關注與援助。尼泊爾政府方面則初步估算，這場洪災的後續重建費用，恐將高達47.8億美元，換算約新台幣1434億元，重建之路預料相當漫長艱辛。