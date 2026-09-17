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2026年底九合一選戰逐漸接近，長期關注台灣政壇的日本籍學者小笠原欣幸認為，在台北市選情上，現任市長蔣萬安尋求連任「幾乎毫無懸念」，但台北的選情外溢效應極大，民進黨自2002年以來在台北市最高得票率為2010年蘇貞昌拿下的43.8%，若民進黨台北市長參選人沈伯洋這次得票率能突破45%，即便未能當選，實質上也算是一場巨大勝利，更能有效拉抬周邊新北與基隆的藍綠氣勢。對此，沈伯洋今（17）日受訪時表示，小笠原老師的判斷都非常的精準，這對他來講是很大的鼓勵，但他看的不是過去民調，而是看未來。沈伯洋上午舉行競選歌曲發佈記者會，對於小笠原欣幸的分析，他於會後受訪時表示，小笠原老師分析有其獨到之處，他與小笠原也是認識，一直以來看的民調是固定幾家，從這幾家做一些加權、平均來計算，除了分析數字之外，也會實地走訪、甚至見候選人，又或者說直接見地方的NGO，去微調對時局的判斷。「通常來講，小笠原老師的判斷都非常的精準！」沈伯洋提到，這對他來講是很大的鼓勵，但他看的不是過去的民調，看的是未來，「我看的是剩下來未來的72天，對我來講，就是要在72天內，要怎麼突破我們現在的壁壘」，這才是最重要。至於即將與桃園市長參選人黃世杰、高雄市長參選人賴瑞隆合體，沈伯洋提到，桃園是北北基桃共同生活圈，除了一般掃街之外，還是會討論如何讓幾個城市共好，他不覺得這是輔選行程，而是本來就要共同討論政策。