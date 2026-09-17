洛杉磯道奇日前順利鎖定連續第14季晉級季後賽的資格，且在國家聯盟西區封王也僅剩最後一步。然而，即便分區冠軍錦旗即將到手，道奇在例行賽剩餘賽事中，依然沒有過早進入「消化賽事」全面輪休的本錢。截至目前，道奇以92勝60敗緊咬94勝57敗的密爾瓦基釀酒人，雙方僅有3場勝差。在大聯盟現行季後賽賽制下，國聯第1種子與第2種子雖然皆可享受首輪「免打外卡系列賽」的輪空待遇，但兩者在後續國聯冠軍賽（NLCS）乃至世界大賽的主場優勢分配上，仍存在實質差距。對於志在衛冕世界大賽冠軍的道奇而言，最後階段的每場勝負，都將直接牽動10月征途的難易度。
國聯前2種子均享輪空 最核心價值在「爭取主力休養」
大聯盟現行賽制中，每個聯盟共有6支球隊挺進季後賽，包含3支分區冠軍與3支外卡隊伍。其中戰績排名前2位的分區冠軍被列為第1與第2種子，可直接跳過3戰2勝制的外卡系列賽，保送分區系列賽（NLDS）；戰績最差的分區冠軍（第3種子）與3支外卡球隊，則必須從外卡殊死戰打起。
對目前陣中傷兵較多的道奇來說，確保「國聯前2種子」是當前最重要的戰略。
第1與第2種子實質差異：分區賽持平，國聯冠軍賽主場成勝負手
如果第1與第2種子都能首輪輪空，兩者的實質差距究竟在哪？答案在於「後續系列賽的主場控制權」。
在分區系列賽（NLDS）階段，季後賽不會依照外卡戰果重新排列種子序：
兩者的關鍵分水嶺在於國聯冠軍賽（NLCS）。根據大聯盟規章，聯盟冠軍賽採7戰4勝制，主場優勢純粹依照種子順位高低決定。倘若第1種子的球隊與第2種子的球隊雙雙挺進國聯冠軍賽，第1種子將握有第1、2、6、7戰的至高主場優勢。若最終戰況膠著打到生死第7戰，能否留在道奇球場出戰，而不是遠赴密爾瓦基作客，正是道奇目前全力緊咬釀酒人的核心原因。
前追釀酒人、後防勇士！ 道奇最後關頭的平衡課題
回顧目前的戰況排名，道奇落後釀酒人2場勝差，後方則有亞特蘭大勇士等分區領先球隊持續推進戰績。這使道奇在季末承擔著雙重任務：
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大聯盟現行賽制中，每個聯盟共有6支球隊挺進季後賽，包含3支分區冠軍與3支外卡隊伍。其中戰績排名前2位的分區冠軍被列為第1與第2種子，可直接跳過3戰2勝制的外卡系列賽，保送分區系列賽（NLDS）；戰績最差的分區冠軍（第3種子）與3支外卡球隊，則必須從外卡殊死戰打起。
對目前陣中傷兵較多的道奇來說，確保「國聯前2種子」是當前最重要的戰略。
- 避開短期淘汰賽變數：少打一輪最多3場的高壓外卡戰，大幅降低短系列賽因臨場意外遭翻盤的風險。
- 重整先發投手輪值：在分區系列賽開打前，球隊能獲得近5天的完整休息空檔，讓先發輪值依照最佳天數重新排序。
- 替主力傷兵爭取時間：包含正在進行打擊復健的大谷翔平、左髖部緊繃的先發左投史奈爾（Blake Snell），以及一壘手弗里曼（Freddie Freeman）等人，都能獲得更多調整與治療的緩衝期。
如果第1與第2種子都能首輪輪空，兩者的實質差距究竟在哪？答案在於「後續系列賽的主場控制權」。
在分區系列賽（NLDS）階段，季後賽不會依照外卡戰果重新排列種子序：
- 第1種子：固定迎戰第4種子與第5種子外卡戰的勝方。
- 第2種子：固定迎戰第3種子與第6種子外卡戰的勝方。
兩者的關鍵分水嶺在於國聯冠軍賽（NLCS）。根據大聯盟規章，聯盟冠軍賽採7戰4勝制，主場優勢純粹依照種子順位高低決定。倘若第1種子的球隊與第2種子的球隊雙雙挺進國聯冠軍賽，第1種子將握有第1、2、6、7戰的至高主場優勢。若最終戰況膠著打到生死第7戰，能否留在道奇球場出戰，而不是遠赴密爾瓦基作客，正是道奇目前全力緊咬釀酒人的核心原因。
回顧目前的戰況排名，道奇落後釀酒人2場勝差，後方則有亞特蘭大勇士等分區領先球隊持續推進戰績。這使道奇在季末承擔著雙重任務：
- 往上衝刺：維持出賽強度，伺機追平甚至逆轉釀酒人，爭取國聯第1種子。
- 守住下限：確保領先其他分區冠軍，穩穩收下國聯第2種子與外卡免戰權。