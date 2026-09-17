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避開短期淘汰賽變數 ：少打一輪最多3場的高壓外卡戰，大幅降低短系列賽因臨場意外遭翻盤的風險。





：少打一輪最多3場的高壓外卡戰，大幅降低短系列賽因臨場意外遭翻盤的風險。 重整先發投手輪值 ：在分區系列賽開打前，球隊能獲得近5天的完整休息空檔，讓先發輪值依照最佳天數重新排序。





：在分區系列賽開打前，球隊能獲得近5天的完整休息空檔，讓先發輪值依照最佳天數重新排序。 替主力傷兵爭取時間：包含正在進行打擊復健的大谷翔平、左髖部緊繃的先發左投史奈爾（Blake Snell），以及一壘手弗里曼（Freddie Freeman）等人，都能獲得更多調整與治療的緩衝期。





▲大聯盟季後賽國聯前2種子享有首輪外卡輪空待遇，國聯第1種子更能在國聯冠軍賽全面掌握主場優勢。（圖／取自洛杉磯道奇 X）

第1種子 ：固定迎戰第4種子與第5種子外卡戰的勝方。





：固定迎戰第4種子與第5種子外卡戰的勝方。 第2種子：固定迎戰第3種子與第6種子外卡戰的勝方。





▲日籍二刀流大谷翔平掛傷號，道奇季末面臨傷兵調整與種子排名爭奪的雙重課題，教練團在主力健康管理與戰績衝刺之間尋求最佳平衡。（圖／美聯社／達志影像）

往上衝刺：維持出賽強度，伺機追平甚至逆轉釀酒人，爭取國聯第1種子。



守住下限：確保領先其他分區冠軍，穩穩收下國聯第2種子與外卡免戰權。





洛杉磯道奇日前順利鎖定連續第14季晉級季後賽的資格，且在國家聯盟西區封王也僅剩最後一步。然而，即便分區冠軍錦旗即將到手，道奇在例行賽剩餘賽事中，依然沒有過早進入「消化賽事」全面輪休的本錢。截至目前，道奇以92勝60敗緊咬94勝57敗的密爾瓦基釀酒人，雙方僅有3場勝差。在大聯盟現行季後賽賽制下，國聯第1種子與第2種子雖然皆可享受首輪「免打外卡系列賽」的輪空待遇，但兩者在後續國聯冠軍賽（NLCS）乃至世界大賽的主場優勢分配上，仍存在實質差距。對於志在衛冕世界大賽冠軍的道奇而言，最後階段的每場勝負，都將直接牽動10月征途的難易度。大聯盟現行賽制中，每個聯盟共有6支球隊挺進季後賽，包含3支分區冠軍與3支外卡隊伍。其中戰績排名前2位的分區冠軍被列為第1與第2種子，可直接跳過3戰2勝制的外卡系列賽，保送分區系列賽（NLDS）；戰績最差的分區冠軍（第3種子）與3支外卡球隊，則必須從外卡殊死戰打起。對目前陣中傷兵較多的道奇來說，如果第1與第2種子都能首輪輪空，兩者的實質差距究竟在哪？答案在於「後續系列賽的主場控制權」。在分區系列賽（NLDS）階段，季後賽不會依照外卡戰果重新排列種子序：由於分區系列賽採5戰3勝制，無論是第1或第2種子，面對外卡輪晉級的隊伍均享有主場優勢（前2戰及可能的第5戰在自家主場進行）。換言之，兩者的關鍵分水嶺在於。根據大聯盟規章，聯盟冠軍賽採7戰4勝制，主場優勢純粹依照種子順位高低決定。倘若第1種子的球隊與第2種子的球隊雙雙挺進國聯冠軍賽，。若最終戰況膠著打到生死第7戰，能否留在道奇球場出戰，而不是遠赴密爾瓦基作客，正是道奇目前全力緊咬釀酒人的核心原因。回顧目前的戰況排名，道奇落後釀酒人2場勝差，後方則有亞特蘭大勇士等分區領先球隊持續推進戰績。這使道奇在季末承擔著雙重任務：在傷兵偏多的情況下，道奇教練團在例行賽最後階段面臨細緻的調度拿捏，既不能為了強求國聯龍頭而過度燃燒主力投手與帶傷野手的健康，也不能過早放掉勝負、失去更順暢的季後賽晉級路線。分區封王是大聯盟漫長賽季的第一張門票，但種子順位的最終落點，才是決定球隊在10月這條爭冠之路上能否走得更穩的關鍵所在。