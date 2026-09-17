全新古裝陸劇《蘭香如故》由譚松韻、劉學義主演，譚松韻還在劇中一人分飾2角展現多變演技，引發大量稱讚。該劇在11日開播後，短短5天熱度值就突破30000，直接打敗張凌赫、田曦薇主演的大熱劇《逐玉》，成為2026年騰訊視頻破30000速度最快的劇集，還在央視拿下同時段冠軍。《NOWNEWS今日新聞》也為讀者整理懶人包，讓大家劇情、角色、收看平台、亮點一次看。
📌以下為本文重點：
《蘭香如故》劇情大綱
《蘭香如故》角色介紹
《蘭香如故》收看平台
《蘭香如故》必看亮點
《蘭香如故》劇情大綱
《蘭香如故》改編自禾晏山的人氣小說《蘭香緣》，講述大學士府長孫女沈嘉蘭原本與吏部尚書林家長孫林錦岐訂有婚約，然而，沈家因祖父被扣上謀逆罪名而慘遭滅門，林家為求自保立刻退婚，並轉與趙家結親。
沈嘉蘭在災禍中倖存，幸得恩人以病逝的家奴之女「許蘭香」之名替換身分，從名門千金淪落為林府的三等丫鬟，她隱忍冷靜、憑藉智慧在府中一步步往上爬，不僅暗中調查家族冤屈，也與林錦岐從互相試探到打破階級藩籬、攜手破局。
《蘭香如故》角色介紹
許蘭香／沈嘉蘭（譚松韻 飾）
大學士府長孫女沈嘉蘭，本與林家有婚約，家族遭滅門後頂替死去丫鬟「許蘭香」之名進入林府。她憑藉智慧在逆境中求生，從底層婢女一步步成為當家主母。
林錦岐（劉學義 飾）
吏部尚書林家長孫，正四品衛指揮僉事，出身武將世家，文武雙全，外表冷厲強勢，內心深情隱忍。與許蘭香從試探到打破階級藩籬、相愛相守。
趙星棠（李夢 飾）
高門貴女，也是林錦岐的元配夫人，性格美豔、潑辣且心機深沉，常常刁難丈夫其他小妾，與林錦岐貌合神離，因身處權力漩渦而走入歧途。
杜小蓮（宋芳園 飾）
許蘭香在林府的丫鬟好友，個性活潑單純、貪吃，與蘭香在困境中互相扶持，感情情同姐妹。
《蘭香如故》收看平台
《蘭香如故》全劇共47集，已在9月11日開播，可在Disney+與WeTV台灣站收看；中國是在騰訊視頻播出，電視台央視（CCTV-8）則在每晚21點30分同步播出。
《蘭香如故》必看亮點
人氣打敗《逐玉》 《蘭香如故》奪收視冠軍
《蘭香如故》在11日開播後5天，便在騰訊視頻站内突破30000熱度值，進入爆款俱樂部，而此前的大熱劇《逐玉》則是用了6天才突破30000熱度值，直接刷新紀錄。除此之外，《蘭香如故》在央視黃金時段播出，收視率也位居同時段全中國第一。
譚松韻一人分飾2角 精湛演技獲肯定
譚松韻前期飾演朝廷大學士府的長孫女「沈嘉蘭」，是高傲內斂的大家閨秀， 氣質端莊優雅，骨子裡帶著文人的傲骨與聰慧。但在經歷滅門悲劇的絕望後，她頂替「許蘭香」的身分，進入前未婚夫的林府當最底層的丫鬟。譚松韻不僅完美呈現被滅門的絕望，也演出從千金大小姐，到穿著粗衣麻布、必須看人臉色低頭的丫鬟，精湛演技獲得肯定。
刪除原著重生設定 新鮮改變意外受好評
原著女主角名叫「陳香蘭」，本是沈家大小姐，死後帶著前世記憶「胎穿重生」為林家的家生丫鬟，她擁有預知未來命運的「金手指」，行事冷靜通透，主要目標是擺脫奴籍、遠離深宅。但劇版完全刪除重生元素，女主角「沈嘉蘭」變成是大學士府嫡女千金，因家族捲入謀逆案被滅門，曾經受沈家恩惠的許氏夫婦用亡女「許蘭香」的身分替換，讓她得以活命，隱姓埋名成為林府的三等丫鬟，她沒有書中的預知能力，全憑自身智謀在絕境中求生。
劉學義變反差感大將軍 李夢演活瘋批正妻
劉學義飾演的大將軍「林錦岐」，表面上是鐵血冷酷的戰神，內心卻極度深情，雖然與趙星棠有名義上的婚姻，但兩人分房分居，為女主角守身如玉，被笑稱是「古裝劇男德天花板」。而當他懷疑眼前卑微的丫鬟「許蘭香」就是失蹤的未婚妻「沈嘉蘭」時，那種極力克制卻又忍不住關心、眼神拉絲的極限拉扯，張力直接拉滿。而李夢飾演的「趙星棠」既有出身名門的高傲與狠辣，又有得不到丈夫愛意的悲涼與瘋狂，完美演出「愛而不得、逐漸扭曲」的瘋批感。
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《蘭香如故》劇情大綱
《蘭香如故》角色介紹
《蘭香如故》收看平台
《蘭香如故》必看亮點
《蘭香如故》劇情大綱
《蘭香如故》改編自禾晏山的人氣小說《蘭香緣》，講述大學士府長孫女沈嘉蘭原本與吏部尚書林家長孫林錦岐訂有婚約，然而，沈家因祖父被扣上謀逆罪名而慘遭滅門，林家為求自保立刻退婚，並轉與趙家結親。
沈嘉蘭在災禍中倖存，幸得恩人以病逝的家奴之女「許蘭香」之名替換身分，從名門千金淪落為林府的三等丫鬟，她隱忍冷靜、憑藉智慧在府中一步步往上爬，不僅暗中調查家族冤屈，也與林錦岐從互相試探到打破階級藩籬、攜手破局。
《蘭香如故》角色介紹
許蘭香／沈嘉蘭（譚松韻 飾）
大學士府長孫女沈嘉蘭，本與林家有婚約，家族遭滅門後頂替死去丫鬟「許蘭香」之名進入林府。她憑藉智慧在逆境中求生，從底層婢女一步步成為當家主母。
林錦岐（劉學義 飾）
吏部尚書林家長孫，正四品衛指揮僉事，出身武將世家，文武雙全，外表冷厲強勢，內心深情隱忍。與許蘭香從試探到打破階級藩籬、相愛相守。
趙星棠（李夢 飾）
高門貴女，也是林錦岐的元配夫人，性格美豔、潑辣且心機深沉，常常刁難丈夫其他小妾，與林錦岐貌合神離，因身處權力漩渦而走入歧途。
杜小蓮（宋芳園 飾）
許蘭香在林府的丫鬟好友，個性活潑單純、貪吃，與蘭香在困境中互相扶持，感情情同姐妹。
《蘭香如故》全劇共47集，已在9月11日開播，可在Disney+與WeTV台灣站收看；中國是在騰訊視頻播出，電視台央視（CCTV-8）則在每晚21點30分同步播出。
《蘭香如故》必看亮點
人氣打敗《逐玉》 《蘭香如故》奪收視冠軍
《蘭香如故》在11日開播後5天，便在騰訊視頻站内突破30000熱度值，進入爆款俱樂部，而此前的大熱劇《逐玉》則是用了6天才突破30000熱度值，直接刷新紀錄。除此之外，《蘭香如故》在央視黃金時段播出，收視率也位居同時段全中國第一。
譚松韻一人分飾2角 精湛演技獲肯定
譚松韻前期飾演朝廷大學士府的長孫女「沈嘉蘭」，是高傲內斂的大家閨秀， 氣質端莊優雅，骨子裡帶著文人的傲骨與聰慧。但在經歷滅門悲劇的絕望後，她頂替「許蘭香」的身分，進入前未婚夫的林府當最底層的丫鬟。譚松韻不僅完美呈現被滅門的絕望，也演出從千金大小姐，到穿著粗衣麻布、必須看人臉色低頭的丫鬟，精湛演技獲得肯定。
刪除原著重生設定 新鮮改變意外受好評
原著女主角名叫「陳香蘭」，本是沈家大小姐，死後帶著前世記憶「胎穿重生」為林家的家生丫鬟，她擁有預知未來命運的「金手指」，行事冷靜通透，主要目標是擺脫奴籍、遠離深宅。但劇版完全刪除重生元素，女主角「沈嘉蘭」變成是大學士府嫡女千金，因家族捲入謀逆案被滅門，曾經受沈家恩惠的許氏夫婦用亡女「許蘭香」的身分替換，讓她得以活命，隱姓埋名成為林府的三等丫鬟，她沒有書中的預知能力，全憑自身智謀在絕境中求生。
劉學義變反差感大將軍 李夢演活瘋批正妻
劉學義飾演的大將軍「林錦岐」，表面上是鐵血冷酷的戰神，內心卻極度深情，雖然與趙星棠有名義上的婚姻，但兩人分房分居，為女主角守身如玉，被笑稱是「古裝劇男德天花板」。而當他懷疑眼前卑微的丫鬟「許蘭香」就是失蹤的未婚妻「沈嘉蘭」時，那種極力克制卻又忍不住關心、眼神拉絲的極限拉扯，張力直接拉滿。而李夢飾演的「趙星棠」既有出身名門的高傲與狠辣，又有得不到丈夫愛意的悲涼與瘋狂，完美演出「愛而不得、逐漸扭曲」的瘋批感。