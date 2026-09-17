《俠盜獵車手6》（Grand Theft Auto VI，GTA6）台灣終於開放預購了！《GTA6》今年6月25日在美國、日本、香港等地開放預購，台灣卻未列入首波地區，直到今（17）日台灣 PlayStation Store 正式開放預購，Xbox台灣商店也已能購買，標準版售價2320元、終極版2900元。《GTA6》將於11月19日正式發售，《NOWNEWS今日新聞》也整理台灣購買方式、價格及版本差異，給準備入手的玩家一次看懂。
《GTA6》台灣終於能預購！比海外晚近3個月
《GTA6》今年6月25日開放全球首波預購，美國、日本、英國、香港等地玩家都能直接下單，台灣卻與中國、俄羅斯、科威特、卡達等地區未列入首波名單。當時台灣 PlayStation Store 僅能將遊戲加入收藏清單，也沒有公布台灣售價；Rockstar 面對相關詢問，僅表示有進一步消息會盡快通知。
當時外界曾推測，台灣遲遲未開放預購可能與遊戲分級或 Rockstar 自身銷售策略有關。如今相隔近3個月，PlayStation Store 已經可以正式下單，Xbox 台灣商店也已開放購買，先前卡住的台灣預購終於有了最新進展。
《GTA6》多少錢？標準版、終極版差在哪
台灣目前開放的數位版共有兩種，標準版售價2320元、終極版2900元，兩者價差580元。標準版包含《GTA6》完整遊戲，適合單純想體驗本篇內容的玩家；終極版則多了「終極版升級」，包含額外載具、武器、服飾及其他遊戲內內容。
此外，預購玩家還能獲得「罪惡市復古包」，加入帶有系列懷舊元素的載具、服裝等內容。值得注意的是，PlayStation 海外部分地區預購數位版還會贈送1個月GTA+，不過台灣並不適用這項優惠，玩家購買前可以特別留意。
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《GTA6》今年6月25日開放全球首波預購，美國、日本、英國、香港等地玩家都能直接下單，台灣卻與中國、俄羅斯、科威特、卡達等地區未列入首波名單。當時台灣 PlayStation Store 僅能將遊戲加入收藏清單，也沒有公布台灣售價；Rockstar 面對相關詢問，僅表示有進一步消息會盡快通知。
當時外界曾推測，台灣遲遲未開放預購可能與遊戲分級或 Rockstar 自身銷售策略有關。如今相隔近3個月，PlayStation Store 已經可以正式下單，Xbox 台灣商店也已開放購買，先前卡住的台灣預購終於有了最新進展。
台灣目前開放的數位版共有兩種，標準版售價2320元、終極版2900元，兩者價差580元。標準版包含《GTA6》完整遊戲，適合單純想體驗本篇內容的玩家；終極版則多了「終極版升級」，包含額外載具、武器、服飾及其他遊戲內內容。
此外，預購玩家還能獲得「罪惡市復古包」，加入帶有系列懷舊元素的載具、服裝等內容。值得注意的是，PlayStation 海外部分地區預購數位版還會贈送1個月GTA+，不過台灣並不適用這項優惠，玩家購買前可以特別留意。
|《GTA6》版本
|台灣價格
|主要內容
|
標準版
|2320元
|《GTA6》完整遊戲
|終極版
|2900元
|完整遊戲＋終極版額外內容
|價差
|580元
|額外載具、武器、服飾等內容