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▲劉學義的高顏值以及完美身材比例被封為「古裝第一美男」，一度打敗白敬亭、劉宇寧、許凱等中國男神。（圖／劉學義微博）

陸劇《蘭香如故》改編自禾晏山的人氣小說《蘭香緣》，由譚松韻、劉學義主演，在中國央視開播後立刻拿下收視冠軍，熱度打敗《逐玉》。男主角劉學義擁有183的完美身材，憑著高顏值獲封「古裝第一美男」，劇中他飾演吏部尚書林家長孫林錦岐，與譚松韻飾演的沈嘉蘭展開一段情感糾葛，不過劇版中大幅修改了小說設定，也讓劉學義擺脫了二婚渣男的人設。《蘭香如故》述說大學士府長孫女沈嘉蘭（譚松韻飾）與吏部尚書林家的長孫林錦岐（劉學義飾）訂下婚約，然而朝堂風雲突變，祖父沈大學士被判謀逆之罪，沈家慘遭滅門。林家為了自保，與沈家退婚，另與御前新貴趙家結親。沈嘉蘭母親崔氏（柯藍飾）曾接濟過的林家家奴許萬全（陳創飾）夫婦用剛病亡的女兒許蘭香替下嘉蘭。嘉蘭從此頂著許蘭香的身分，成為林府的一名三等女僕。在艱難的處境中，蘭香沒有向命運低頭，最終憑藉著自己的善良與聰慧，突破階級身份的束縛，贏得林錦岐的心，更同時獲得了林家上下的信服與尊重，成為林家的當家人，並為沈家洗刷冤屈討回公道。不過，劉學義飾演的「林錦岐」在劇中人設引發兩極評價，在認出昔日青梅竹馬「沈嘉蘭」後，非但沒有第一時間安排私奔或給予救贖，反而命令她擔任眼線去監視自己的正宮，這種遊走於道德邊緣的「破格男主角」操作，掀起觀眾兩派論戰，究竟是深情還是渣男？值得一提的是，在小說《蘭香緣》中，男主角林錦岐的角色原型是林錦樓，為一個已經二婚、風流粗暴，且男女關係不太乾淨的權貴；但劇中除了將角色改名為林錦岐，也降低其風流的人設，雖然娶了正室趙星棠（李夢 飾），但兩人並不是真正有愛情的關係，婚姻名存實亡，再加上沒有孩子，這樣的改編確實減少男主角的爭議。劉學義身高183公分，古裝下有著精壯線條，高顏值以及完美身材比例被封為「古裝第一美男」，一度打敗白敬亭、劉宇寧、許凱等中國男神，其代表作包括《青雲志》、《少年歌行》、《桃花映江山》等代表作。原本想報考北京舞蹈學院音樂劇戲的他，誤打誤撞成為演員，在鏡頭前總給人冷酷形象的他，私下卻有著搞笑一面，反差萌超圈粉。