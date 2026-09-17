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▲▼BIGBANG高雄世運演唱會的會員預售，開賣2分鐘就賣完。（圖／翻攝寬宏）

BIGBANG高雄演唱會會員優先購今（17）日上午10點正式開賣，2027年2月27日、28日連唱2天的門票再度掀起搶票大戰，上午10點一到，《NOWNEWS今日新聞》記者實際進入售票頁面，系統先出現轉圈圈、短暫卡住的情況，隨後才順利進入票價選擇頁面，沒想到整場戰況只撐了短短2分鐘，10點02分左右會員保留票就全數售罄，10種票價全部被槓掉。實測BIGBANG高雄演唱會搶票過程中，最先消失的是全場最貴9430元票價，接著7980元也迅速被掃光，其餘9380元、8880元、8380元、6480元、4980元、3980元、2980元等票價陸續被劃線，最後才輪到6980元售罄，從上午10點開賣到所有會員票消失僅約2分鐘。這次BIGBANG《2026-2027WORLD TOUR〈XX：COSMOS〉IN KAOHSIUNG》將於2027年2月27日、28日晚上6點30分在高雄國家體育場登場，票價共有VIP1 9430元（序號站席）、VIP2 9380元（對號座席）、VIP3 8880元（對號座席）、一般席8380元、7980元、6980元、6480元、4980元、3980元、2980元、輪椅席3990元等。今天上午10點率先登場的是BIGBANG官方會員優先購，只有事前完成會員登記、取得資格的粉絲才能進場購買。今天會員優先購沒搶到也還沒結束，BIGBANG高雄演唱會接下來還有其他售票階段，9月18日為中國信託卡友優先購，9月21日則有Trip.com、Klook等售票安排，粉絲仍可繼續把握後續購票機會。