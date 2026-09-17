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民進黨北市議員洪婉臻今（17）日踢爆，北市交通局交工處行人環境改善工程1.2億標案，2024年爆出圍標，沒想到涉案廠商一個月內竟再度得標。洪婉臻質疑，抓了涉案廠商還讓他繼續得標，蔣市府人謀不臧，荒謬至極，再次顯示施政無能。洪婉臻指出，交工處113年辦理「彩色鋪面」、「鄰里交通改善工程」、「標線型人行道」等3項標案，原始預算合計高達1億1,848萬元。當時兩家投標廠商提出的服務建議書內容高度雷同，被認定符合投標異常態樣，相關標案因此廢標並移送偵辦。「荒謬的是，市府前腳才抓到異常，後腳同一家涉案廠商又回來得標。」洪婉臻說，其中「標線型人行道工程」重新招標後，5月29日由同一家涉案廠商以4,550萬元得標；另一件「鄰里交通改善工程」5月24日重新招標後，同一家廠商也取得其中一項約998萬元標案。換句話說，前案才因投標異常遭廢標，短短一個月內，同個涉案廠商又從市府拿下約5,548萬元交通工程。洪婉臻質疑，相關標案多採評比方式辦理，評選過程有市府局處代表參與，前後招標承辦人員亦有重疊。市府才剛因服務建議書高度雷同而廢標、移送，同一家廠商一個月後再次投標，為什麼仍能通過評比、重新得標？前一次發現異常後，有沒有控管後續採購流程？還是技巧性放水？這些都是市府必須說明的問題。洪婉臻提到，後續法院判決認證涉案廠商曾共同製造投標競爭假象，涉及違反《政府採購法》，分別獲得緩起訴處分與判決；此外，涉案廠商早在2023年交通標線工程中，就曾以類似方式圍標，當時市府沒有發現，直到後續廠商自首，全案才曝光。涉案廠商前科累累卻能屢次得標，蔣市府是把關失靈還是意圖放水，種種跡象像極了內神通外鬼。洪婉臻強調，蔣萬安把人本交通、行人環境改善列為重要施政，卻搞不清楚市府內部早已失控，還只會到場摸路面擺拍作秀，難怪這幾年市府採購弊案暴增一倍。洪婉臻批北市交通預算持續增加，但市府把關卻形同放水，再次顯示蔣萬安的施政無能。