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澳洲政府持續收緊移民政策，最新改革將把矛頭指向國際學生及其他臨時居民，消息指出，澳洲內政部長柏克（Tony Burke）近日將宣布一系列簽證改革，未來國際學生赴澳求學，恐怕不能再像過去一樣，攜帶配偶及子女同行，政府也將進一步限制臨時簽證轉換及延長停留。綜合澳媒報導，澳洲政府的目標，是進一步降低淨海外移民，希望到了2027至2028年度，能將這個數字從目前的每年30萬人，降至22.5萬人。根據澳洲最新統計，截至2025年6月底的一年，澳洲淨海外移民約30.6萬人，其中國際學生占了相當大的比例。疫情後澳洲重新開放邊境，大量留學生、打工度假者及臨時技術移民進入澳洲，淨海外移民一度在2023年達到約51.8萬人的高峰。如今，澳洲政府開始踩煞車，被認為與住房、公共服務壓力有關。隨著人口快速增加，住房供應、租金、交通及醫療等問題，都讓移民政策成為澳洲國內重要政治議題。然而，收緊移民政策也可能帶來其它代價，那就是澳洲的國際教育產業。澳洲大學和教育界擔心，如果國際學生無法攜帶家人，可能降低部分海外學生赴澳就學的意願，國際教育本身也是澳洲重要的出口產業，留學生除了支付學費，也會帶來住房、交通及消費需求。澳洲政府則強調，降低移民數量並不代表完全關閉國門，醫療、農業及其他產業仍需要海外勞動力，只是希望透過調整移民結構，在控制人口增長的同時，保留真正需要的技術與人才。這場政策調整也反映澳洲面臨的兩難：一方面，政府必須回應住房及公共服務承載壓力；另一方面，又不能讓移民政策收得過緊，進而影響國際教育、產業人力及經濟成長。從留學生家屬受限，到臨時簽證規則收緊，澳洲似乎正在重新思考，定義什麼樣的海外人士值得留下、能留下多久。原文連結：