澳洲政府持續收緊移民政策，最新改革將把矛頭指向國際學生及其他臨時居民，消息指出，澳洲內政部長柏克（Tony Burke）近日將宣布一系列簽證改革，未來國際學生赴澳求學，恐怕不能再像過去一樣，攜帶配偶及子女同行，政府也將進一步限制臨時簽證轉換及延長停留。
綜合澳媒報導，澳洲政府的目標，是進一步降低淨海外移民，希望到了2027至2028年度，能將這個數字從目前的每年30萬人，降至22.5萬人。
根據澳洲最新統計，截至2025年6月底的一年，澳洲淨海外移民約30.6萬人，其中國際學生占了相當大的比例。疫情後澳洲重新開放邊境，大量留學生、打工度假者及臨時技術移民進入澳洲，淨海外移民一度在2023年達到約51.8萬人的高峰。
如今，澳洲政府開始踩煞車，被認為與住房、公共服務壓力有關。隨著人口快速增加，住房供應、租金、交通及醫療等問題，都讓移民政策成為澳洲國內重要政治議題。
然而，收緊移民政策也可能帶來其它代價，那就是澳洲的國際教育產業。
澳洲大學和教育界擔心，如果國際學生無法攜帶家人，可能降低部分海外學生赴澳就學的意願，國際教育本身也是澳洲重要的出口產業，留學生除了支付學費，也會帶來住房、交通及消費需求。
澳洲政府則強調，降低移民數量並不代表完全關閉國門，醫療、農業及其他產業仍需要海外勞動力，只是希望透過調整移民結構，在控制人口增長的同時，保留真正需要的技術與人才。
這場政策調整也反映澳洲面臨的兩難：一方面，政府必須回應住房及公共服務承載壓力；另一方面，又不能讓移民政策收得過緊，進而影響國際教育、產業人力及經濟成長。
從留學生家屬受限，到臨時簽證規則收緊，澳洲似乎正在重新思考，定義什麼樣的海外人士值得留下、能留下多久。
原文連結：
Australia to bar foreign students from bringing partners, children while they study
Labor to unveil delayed migration overhaul targeting temporary visas
International students to be effectively barred from bringing family to Australia
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根據澳洲最新統計，截至2025年6月底的一年，澳洲淨海外移民約30.6萬人，其中國際學生占了相當大的比例。疫情後澳洲重新開放邊境，大量留學生、打工度假者及臨時技術移民進入澳洲，淨海外移民一度在2023年達到約51.8萬人的高峰。
如今，澳洲政府開始踩煞車，被認為與住房、公共服務壓力有關。隨著人口快速增加，住房供應、租金、交通及醫療等問題，都讓移民政策成為澳洲國內重要政治議題。
然而，收緊移民政策也可能帶來其它代價，那就是澳洲的國際教育產業。
澳洲大學和教育界擔心，如果國際學生無法攜帶家人，可能降低部分海外學生赴澳就學的意願，國際教育本身也是澳洲重要的出口產業，留學生除了支付學費，也會帶來住房、交通及消費需求。
澳洲政府則強調，降低移民數量並不代表完全關閉國門，醫療、農業及其他產業仍需要海外勞動力，只是希望透過調整移民結構，在控制人口增長的同時，保留真正需要的技術與人才。
這場政策調整也反映澳洲面臨的兩難：一方面，政府必須回應住房及公共服務承載壓力；另一方面，又不能讓移民政策收得過緊，進而影響國際教育、產業人力及經濟成長。
從留學生家屬受限，到臨時簽證規則收緊，澳洲似乎正在重新思考，定義什麼樣的海外人士值得留下、能留下多久。
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Australia to bar foreign students from bringing partners, children while they study
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