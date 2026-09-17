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▲黃仁勳、祖克柏聯手擋監管！（圖／路透社／達志影像）

美國白宮內部正上演一場激烈的AI政策路線之爭！《華爾街日報》16日獨家披露，隨著AI失控風險讓白宮高層拉響警報，川普身邊幕僚已明顯分裂成兩派人馬，一派主張加強監管，另一派則力挺放任發展，而知情人士透露，目前看來寬鬆派正占上風。根據報導，財政部長貝森特、白宮幕僚長威爾斯等人，近幾個月來幾乎天天開會研商防範措施，試圖說服川普加強政府介入AI監管。不過另一邊陣營同樣聲勢浩大，白宮科技顧問薩克斯、輝達執行長黃仁勳，以及Meta執行長祖克柏等人，則頻頻向川普進言，力主政府應該少管一點，兩派人馬各自向總統喊話，形成拉鋸局面。報導指出，薩克斯尤其讓監管派官員相當不滿，部分官員甚至私下調查過他的商業利益，試圖了解他是否可能因為阻擋監管政策而從中獲利。知情人士更透露，部分白宮官員私下抱怨，AI業界本身立場就已相當分歧，如今企業執行長又直接繞過體制找上川普本人遊說，讓白宮更加難以形成一致的政策共識。華爾街日報引述知情人士說法，白宮這場AI監管路線之爭，早在今年5月就已浮上檯面。當時川普政府耗費數月時間，研擬一項加強AI模型審查的行政命令，沒想到卻在最後關頭，被薩克斯一通電話直接翻盤，川普隨即撤回命令,讓原本全力推動此案的幕僚長威爾斯與財長貝森特措手不及,情緒相當不滿。尤其貝森特特別憂心，AI網路攻擊恐怕會重創美國整個銀行體系,在他與威爾斯極力促請川普重新考慮之下,川普才勉強同意簽署一份大幅縮水的版本,等於監管力道被硬生生打了折扣。這場風波過後，威爾斯、貝森特等官員近幾個月幾乎天天開會，評估AI風險與相關防範措施，試圖說服川普加強政府介入力道；白宮同時也頻繁與OpenAI執行長奧特曼，以及Anthropic高層交換意見，試圖掌握第一手風險資訊。報導進一步分析，川普身邊的AI政策圈如今已逐漸分裂成兩大陣營：威爾斯、貝森特以及國家網路總監凱恩克羅斯，主張應該加強政府審查機制；反觀薩克斯、黃仁勳與祖克柏等人，則力主維持寬鬆監管環境，避免拖慢美國在AI領域的發展腳步。從目前局勢研判，後者的主張顯然更獲川普青睞，監管派可說是暫居下風。知情人士還透露一段插曲，Google母公司Alphabet首席科學家哈薩比斯，近期曾向白宮力推成立一個由AI業界共同出資的監管機構，負責制定安全標準、防範AI危害，沒想到這項提案卻遭到黃仁勳、祖克柏及馬斯克三人聯手反對。三人擔心一旦成立這樣的機構，權力恐怕會過度集中在OpenAI、Anthropic與Google手中，近幾週更分別直接找上川普表達疑慮，最終川普不同意成立這樣的監管小組，這個結果也讓部分主張監管的白宮官員相當挫折。報導提到，白宮內部對AI風險態度的轉變，部分原因來自Anthropic今年春季推出的強大Mythos模型。官員們發現，這項工具可能被用來發動網路攻擊、威脅國家安全，一名政府高層甚至形容，Mythos就像是「狂閃的紅色警示燈」一般刺眼，一度讓相關官員連續數天不分晝夜密集通話因應，緊張程度可見一斑。儘管白宮內部危機感持續升高，但這股焦慮似乎始終未能真正撼動川普本人的態度。知情人士透露，幕僚們一直難以說服他相信，AI真的存在重大負面風險。川普15日甚至公開放話，聲稱美國唯一需要的AI監管，就是一位「強大而聰明的總統」，發言相當自信強硬。幾個小時之後，川普更直接打電話進入黃仁勳出席的「All-In」活動現場，並透過擴音器公開發言，而當時力主寬鬆監管的薩克斯，正好就站在台上，這個畫面也被外界解讀為，寬鬆監管派在這場白宮內鬥中，已經明顯佔了上風。