勞動部今（17）日預告修正《勞工請假規則》第2條、第12條草案，將婚假由8日延長到14日，展開「台灣人口對策新戰略一 家庭支持篇」中婚孕產育各 階段友善政策的第一步，支持勇於追求幸福的年輕人，有更充裕時間籌備婚禮 與成家事宜。
勞動部表示，本次修正草案將勞工婚假比照軍公教延長至14日，完成預告 後會盡速進行發布法制作業，並預定10月1日上路。新制上路後，登記結婚新 人可向雇主申請 14日婚假；新舊規定銜接過渡期。
若在新制上路前已登記結 婚，結婚登記之日前10日起3個月內（或經雇主同意延長到1年內），原婚假8 日尚未請休完畢之新人，因仍處於得請婚假之請求期間，婚假日數適用新法規 定，由8日延長到14日，以提供即將結婚或新婚勞工，有更充裕時間籌備婚 事、蜜月及新成家相關事宜。
勞動部補充，依現行規定，婚假期間雇主應照給工資，為減輕企業因增加 婚假天數的薪資負擔，本次修正所增加的第9日至第14日婚假工資，雇主於給 付勞工後，可向勞動部申請工資補助，政府支持雇主共同打造勞工結婚成家的 友善職場環境。相關補助規定及申請流程將於《勞工請假規則》修正發布時， 一併公布。
勞動部最後強調，希望藉由本次修正《勞工請假規則》增加婚假日數並搭 配政府補助薪資配套措施，推動企業打造兼顧工作與家庭幸福的勞動環境。勞 動部同步積極推動「台灣人口對策新戰略一家庭支持篇」中孕產育各階段友善 育兒職場相關措施，以強化從新婚懷孕到養育子女的職場環境。
《勞工請假規 則》修正草案除公告在「公共政策網路參與平臺—眾開講」蒐集各界意見外,也同步刊登於勞動部 「勞動法令查詢系統」。各界對於草案內容有任何意見或修正建議，可於預告期限內提供勞動部,如有相關疑問，也可撥打勞動部免付費諮詢專線 1955 洽詢。
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若在新制上路前已登記結 婚，結婚登記之日前10日起3個月內（或經雇主同意延長到1年內），原婚假8 日尚未請休完畢之新人，因仍處於得請婚假之請求期間，婚假日數適用新法規 定，由8日延長到14日，以提供即將結婚或新婚勞工，有更充裕時間籌備婚 事、蜜月及新成家相關事宜。
勞動部補充，依現行規定，婚假期間雇主應照給工資，為減輕企業因增加 婚假天數的薪資負擔，本次修正所增加的第9日至第14日婚假工資，雇主於給 付勞工後，可向勞動部申請工資補助，政府支持雇主共同打造勞工結婚成家的 友善職場環境。相關補助規定及申請流程將於《勞工請假規則》修正發布時， 一併公布。
勞動部最後強調，希望藉由本次修正《勞工請假規則》增加婚假日數並搭 配政府補助薪資配套措施，推動企業打造兼顧工作與家庭幸福的勞動環境。勞 動部同步積極推動「台灣人口對策新戰略一家庭支持篇」中孕產育各階段友善 育兒職場相關措施，以強化從新婚懷孕到養育子女的職場環境。
《勞工請假規 則》修正草案除公告在「公共政策網路參與平臺—眾開講」蒐集各界意見外,也同步刊登於勞動部 「勞動法令查詢系統」。各界對於草案內容有任何意見或修正建議，可於預告期限內提供勞動部,如有相關疑問，也可撥打勞動部免付費諮詢專線 1955 洽詢。