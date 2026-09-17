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▲蘋果iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max將開賣，外媒卻建議今年不急著換機。（圖/X@Jose Antonio Ponton）

蘋果 iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max即將於明（18）日開賣，但外媒卻建議不急著下單，原因是今年新機外觀與iPhone 17 Pro系列不會有太大差異，真正值得期待的重大改版可能是明（2027）年的「iPhone 20」，因消息傳出蘋果可能跳過iPhone 19命名，直接推出20周年紀念機型，還導入四邊曲面全螢幕、螢幕下Face ID、自研相機感光元件及新型電池等9大升級，讓人更加期待。根據外媒《MacRumors》報導，預期iPhone 20 值得等待的升級亮點，包含在外觀設計上，據傳蘋果正與三星合作研發全新的四曲面全玻璃設計，螢幕玻璃將在四邊向外彎曲並遮蓋住金屬邊框，營造出絕美的無邊框視覺效果。在顯示技術方面，預計將採用更薄且亮度更高的先進 OLED 面板，並搭載彩色濾光封裝技術以降低功耗。此外，果粉期盼已久的螢幕下 Face ID 與隱藏式鏡頭也有望在紀念版中實現，這意味著設備正面的「動態島」將正式走入歷史。至於機身尺寸，蘋果據傳正在測試更大的螢幕規格，分別為 6.4 吋的 Pro 機型以及高達 7 吋的 Pro Max 機型，提供更極致的沉浸式體驗。消息指出，蘋果正在開發四邊等深曲面螢幕，正面玻璃將朝機身四個邊緣延伸，一般使用角度下幾乎看不到金屬中框，呈現接近無邊框的視覺效果。蘋果據傳正與三星合作開發相關面板技術，藉此打造20周年紀念機型的全新外觀。iPhone 20系列傳採用三星OLED面板，將彩色濾光層直接整合於封裝結構，縮減螢幕模組厚度，讓更多光線通過。理論上除了能提高顯示亮度，也有助於降低螢幕耗電量，並為其他零件或電池騰出更多內部空間。蘋果據傳持續測試螢幕下Face ID及螢幕下前置鏡頭，希望移除目前占據畫面的動態島挖孔，讓iPhone正面成為完整螢幕，不過相關技術能否趕上2027年量產，目前仍存在變數。消息稱，蘋果正在研發自有堆疊式影像感光元件，未來可能取代長期合作的Sony感光元件，甚至已完成可運作的原型，這款感光元件傳採用LOFIC技術，讓每個像素可依據光線強弱儲存不同數量的電荷，最高可能達到20級動態範圍，有助於同時保留高光及暗部細節，改善逆光、夜景等高反差環境下的拍攝表現。蘋果也傳出測試固態按鍵，包含電源鍵、音量鍵、動作按鈕與相機控制鍵，都可能直接整合至機身邊框。按鍵本身不會真正下壓，而是透過震動元件模擬觸覺回饋，除了降低零件磨損，也可能提升機身的防水及防塵能力。iPhone 20 Pro系列則可能升級A21 Pro晶片，並採用第二代2奈米製程。除了提升運算效能及能源效率，也可能強化裝置端AI運算能力。蘋果據傳正在研究矽負極電池，利用矽材料每公克可容納更多鋰離子的特性，在不明顯增加電池體積的情況下提高容量。若順利應用於iPhone 20，有望改善續航時間，同時避免機身因電池加大而變得更加厚重。為了因應AI功能對記憶體效能的需求，蘋果傳出評估導入垂直堆疊DRAM，也就是行動版高頻寬記憶體，新技術可提升資料傳輸頻寬，讓裝置端生成式AI、影像處理及大型語言模型運作更加順暢。蘋果傳出正在測試6.4吋的iPhone 20 Pro，以及螢幕達7吋的iPhone 20 Pro Max，兩款旗艦機尺寸都可能再放大。不過，以上9項升級目前均屬供應鏈消息或市場傳聞，距離2027年發表仍有一年，蘋果可能因技術成熟度、成本或量產問題調整規格，甚至將部分功能延後推出，因此是否需要換 iPhone 18，還是看個人需求而定。