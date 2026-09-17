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▲全家咖啡現調飲品買2杯就送SKATER JOHN保冷袋1個。（圖／取自全家）

▲全家 Let’s Café現調飲品/指定罐裝咖啡任2件，可加價購杯塞、杯套。（圖／取自全家）

▲現調飲品、指定罐裝咖啡、指定咖啡商品一件獲得1章，單品咖啡獲得2章，滿3章可加價購以下商品。（圖／取自全家）

▲全家攜手POP MART旗下人氣角色 PINO JELLY，化身一系列療癒萌物。（圖／取自全家）

▲7-11全店精品集點則是推出日本插畫家系列（NAGANO）小熊維尼周邊。（圖／記者鍾怡婷攝）

全家迎接10月國際咖啡月，即起Let’s Café合作超萌IP「SKATER JOHN」推出一系列周邊活動，即起至10月13日，門市購買現調飲品買2杯就送SKATER JOHN保冷袋1個，還可以加購杯塞吊飾、泳圈杯套，集章可加價購立體杯墊、大頭收納杯套、大頭造型冷水杯，周邊多少錢可換？怎麼換？一文整理。全家咖啡SKATER JOHN周邊活動，活動自9月16日起開跑，一路持續到月底，還有兩間主題店鋪，粉絲想打卡一定要衝，9月16日起「全家康陽店」換上SKATER JOHN店裝、9月20日起「高雄立信店」也成為特殊SKATER JOHN限定主題店。◾Let’s Café現調飲品買2杯就送SKATER JOHN保冷袋1個（共2款，每款限量5萬個；不挑款）◾Let’s Café現調飲品任選第二杯半價Let’s Café現調飲品/指定罐裝咖啡 任2件加價購◾杯塞吊飾+39元（共2款，每款限量5萬個）◾泳圈杯套+59元（共2款，每款限量1萬個）門市購買或兌換APP隨買跨店取咖啡，現調飲品、指定罐裝咖啡、指定咖啡商品一件獲得1章，單品咖啡獲得2章，滿3章可加價購以下商品◾立體杯墊+99元◾大頭收納杯套+139元◾大頭造型冷水杯+399元此外，全家也跟POP MART旗下人氣角色 PINO JELLY合作，即起至10月27日前，購買指定商品消費滿168元，可用49元加價購壓克力掛飾、89元加價購行李吊牌。購買指定軟糖任1件集1章，PINO JELLY 聯名商品集2章，集滿3章+599元，即可把星星拍拍燈帶回家。7-11全店精品集點則是推出日本插畫家系列（NAGANO）小熊維尼周邊，將迪士尼經典角色小熊維尼家族成員變成胖嘟嘟圓滾滾的另類萌樣，包括「招牌燈磁鐵」、「文青袋+絨毛別針」、「絨毛口金包」、「絨毛筆電包」、「迷你按鍵小夜燈」、「坐姿伴偶收納包」、「印章公仔盲盒」等實用又療癒的生活小物。自9月16日下午3點起當筆消費不限金額報會員手機直接買；9月28日下午3點起，採集6點加價購，只販售快閃購剩餘數量，若已售完將無此活動。