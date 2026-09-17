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搜救犬「巴薩」遭毒蛇咬傷離世！領犬員悲痛發聲

▲足跡追蹤犬巴薩在8月10日例行訓練中，不幸遭到雨傘節咬傷，儘管緊急送醫搶救，仍回天乏術。（圖／Kala-K9搜救犬卡拉臉書）

曾搜救林葉亭父親！巴薩殉職惹哭全場：任務完成了

▲女星林葉亭的85歲失智爸爸在2025年走失，巴薩也曾參與搜救行動。（圖／林葉亭臉書）

足跡追蹤犬「巴薩」曾參與過協尋林葉亭父親的足跡搜救行動，但消息傳出後，也讓一票網友難受留言「巴薩任務完成了，謝謝祢」。臉書粉專「Kala-K9搜救犬卡拉」發文指出，足跡追蹤犬巴薩在8月10日例行訓練中，不幸遭到雨傘節咬傷，儘管緊急送醫搶救，仍回天乏術，面對這突如其來的噩耗，團隊與領犬員心中充滿了無以複加的痛心與不捨。領犬員回顧巴薩的一生，表示與巴薩8年來走過不少風雨，曾相擁在荒郊野外過夜，不管路程多遠艱難，總是拖著他一路追蹤要去找到人，「在大太陽下看到你熱到舌頭都要掉下來，你總是依然在追尋蹤跡，從不喊累，因為你知道我很著急，我們倆的磁場是一樣的，你都可以感應到我的焦急。」領犬員提到，巴薩是隻靈犬，只要聞到失蹤者的味道，就能順利找到對的方向，更提到巴薩過去還協尋林葉亭父親的足跡搜救。領犬員強調，看到巴薩身上滿滿的傷總是讓他十分心疼，並痛心表示巴薩的離世讓他感到不捨，「願意用我的命換你的命，早上起來看到你碗我就心痛！」貼文曝光後，也讓一票網友不捨留言，「很難過，非常優秀且體貼的巴薩，好好休息吧」、「感謝巴薩幫助這麼多人！現在可以好好休息了！圓滿」、「任務完成了，謝謝祢，祝福巴薩」、「感謝巴薩來到人間，幫助人們。現在回到無憂、無慮、無痛的世界了」。