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2026年愛知・名古屋亞洲運動會即將於9月19日正式開幕，各代表團選手與後勤團隊陸續進駐日本展開最後備戰。然而，在賽會開幕前夕，中華代表團在名古屋市內設立的後勤中繼站，卻傳出入口橫幅布條遭人惡意塗寫的意外事件。日本媒體與《共同社》報導證實，設置在該據點入口、用以標示中華隊使用的橫幅布條，被發現多處遭不明人士畫上線條破壞。愛知縣警方接獲通報後已正式立案，目前全案正朝涉嫌「器物損壞」方向展開偵辦，正全力調閱周邊監視器釐清涉案人員與事發經過。根據日本當地媒體披露的案情細節，事件發生地位於名古屋市中區一處供中華代表團使用的訓練與支援據點。愛知縣警方是在當地時間14日中午過後接獲現場通報，內容指出該處建築物入口懸掛的橫幅布條疑似遭人塗鴉損毀。員警抵達現場進行採證勘驗後，確認布條表面確實有多處遭到劃線與塗寫的痕跡。警方隨後依據日本刑法，正式將本案列為「器物損壞」案件著手調查。截至目前為止，日本警方尚未對外公布具體的塗寫內容、使用的工具、案發確切時間點以及涉案人數，相關細節仍有待警方進一步鑑定與說明。本屆愛知・名古屋亞運將於9月19日盛大登場，這是日本時隔多年再度承辦大型綜合性國際運動賽會，日方對整體維安規格早已全面拉高防備。為確保賽會安全順利進行，日本警察廳與愛知縣警日前已啟動高規格警戒部署，除了調派愛知縣在地警力，更結合來自全國各都道府縣的特別派遣部隊，預計在開幕式與賽會期間動員最多約1萬名警力執行維安勤務。維安重點涵蓋開幕式主場館周邊空域的無人機反制、主要競賽場館的出入安檢，以及各國代表團住宿與後勤基地的巡邏戒備。