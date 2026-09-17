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彰化縣長謝典霖今年6月份在縣議會舉辦餐會，疑為姑姑、國民黨溪湖鎮長候選人陳貞妃宴請鄉親，昨遭檢調搜索並帶回包括父親謝新隆、母親前立委鄭汝芬等10餘人，檢方今（17）日以認定涉犯投票行賄罪嫌重大，當庭逮捕謝典霖和父母並聲請羈押。國民黨文傳會主委陳以信表示尊重司法，但司法更不能有顏色，行政中部聯合服務中心副執行長吳音寧公開指控後，彰化地檢署隨後分案偵辦，檢方應說清楚啟動偵辦的依據為何？陳以信質疑，究竟是掌握具體事證，還是政治人物一指控檢調就出手？國民黨尊重司法，但法院判決確定前必須堅守無罪推定。查賄沒有藍綠，司法更不能有顏色，檢調應以一致標準辦案、謹守政治中立，絕不應淪為任何政黨打擊政治對手的政治打手。行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧今年7月在臉書揭發，彰化縣議長謝典霖在縣議會席開10多桌，替國民黨籍溪湖鎮長參選人、也是他姑姑的陳貞妃助選，質疑餐會涉及賄選。彰化地檢署隨後指揮彰化縣調查站展開偵辦，昨首波到案說明者包括謝典霖、父親謝新隆、陳貞妃，及彰化縣議會員工等約20人。謝典霖等人昨天深夜被移送彰化地檢署，檢方今天上午發布新聞稿表示，認定謝新隆、鄭汝芬、謝典霖、劉○佑及黃○賓等5人，涉嫌違反《公職人員選舉罷免法》第99條第1項投票行賄罪，且有逃亡、湮滅證據及勾串共犯、證人的可能，認為具羈押原因及必要性，因此當庭逮捕，並向彰化地方法院聲請羈押。