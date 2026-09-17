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▲荻窪國際醫院院長診間性侵女病患！台籍名醫謊稱「採集細胞」（圖／截自Ｘ）

日本東京一起震驚當地社區的醫療性侵案，讓不少人跌破眼鏡！東京荻窪國際醫院75歲台灣籍院長范育仁，日前被控在診間內假借「婦科檢查」名義，用玩具性侵一名20多歲女病患，事後遭日本警方逮捕。消息曝光後，周遭鄰居與病患的反應卻異常震驚，紛紛表示范育仁平時待人親切，風評其實相當不錯。根據日媒FRIDAY報導，警視廳荻窪分局於2026年8月25日，依涉嫌妨害性自主等罪名將范育仁逮捕。事件發生在同年6月2日中午過後，范育仁向一名20多歲的女病患詢問「要不要做個婦科檢查？」，隨後被控將玩具塞入對方下體。據了解，事發當天是這名女子多次就醫後的某次回診，診間內當時只有兩人獨處。女子對這項突如其來的檢查方式感到不對勁,當天隨即向警視廳報案,整起事件這才曝光。面對指控，范育仁矢口否認犯行，辯稱「確實有使用玩具，但那是為了採集細胞」，並供稱自己只有碰觸到下半身，強調整個過程都是看診程序的一環,試圖撇清性侵嫌疑。事發後記者實際走訪診所現場，發現大門早已深鎖，門口張貼公告寫著：「因院內各種因素，本院自即日起暫時休診。」這起性侵醜聞傳出後，周遭鄰居的反應可說是一片錯愕，完全無法把「性侵犯」跟他們認識的院長畫上等號。同棟大樓一名男性租客透露，診所平時大門敞開，櫃檯有一名年輕女性行政人員坐鎮，內部空間明亮，給人容易親近的氛圍，完全沒有任何異狀。另一名女性租客更是滿臉驚訝地表示，「他是個很親切的好人耶！」她回憶，偶爾在走道遇到范育仁，對方都會主動打招呼，還會關心她的身體狀況，給人的印象就是一位「溫柔醫生」，而且診所幾乎天天都有病患上門，看得出來風評相當不錯。當地社會線記者也證實，范育仁在病患之間的評價確實很好。他過去曾在其他醫院擔任院長與科部主任，資歷相當豐富；自行開業後，也有病患大力稱讚他「很會引導人抒發情緒和壓力」、「給的建議很專業又讓人安心」，一直深受病患信賴。根據醫院官方網站資料顯示，「荻窪國際醫院」於2023年6月開幕，設有內科、婦產科與身心科，並主打提供日文、英文和中文三國語言的看診服務，原本是不少在日台灣人與外國人信賴的就醫選擇。不過就在范育仁遭逮捕的前一天，也就是8月25日，院方已悄悄在官網上發布公告，表示「因諸多因素，即日起暫時休診」，似乎早已預先做好因應準備。目前全案仍由日本警方進一步深入調查中。