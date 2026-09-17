詹姆斯會與Polymarket合作，可能與他和費城76人僅簽下2年800萬美元（約合新台幣2.55億）廉價合約有關，聯盟後續可能介入調查，若是查明他透過品牌贊助合約、補足遠低於身價的薪水屬實，預計受到嚴厲處罰。

我是廣告 請繼續往下閱讀

詹姆斯觸碰灰色地帶 合約金額曝光

詹皇領低薪規避薪資上限 再簽下代言合約補足薪水？

但問題在於，如果未來有球員因為能從場外合作中獲得大額收入，而主動接受更低的NBA合約，幫助球隊騰出薪資空間。那麼這種安排，在實際效果，就可能等於幫助新東家『規避薪資上限』。

NBA世界巨星「詹皇」詹姆斯（LeBron James），前段時間宣布與加密貨幣預測平台Polymarket簽下1年1500萬美元（約合新台幣4.78億）代言合約，疑似牽扯上運動博弈，引發不少球迷反彈。根據《ClutchPoints》記者西格爾（Brett Siegel）報導，詹姆斯（LeBron James）本月初，在個人社群平台上發布一段14秒預告短片，宣告與Polymarket展開合作，原只是球員與品牌贊助合約的消息，卻因為Polymarket本身為極具爭議性的運動博弈預測市場平台，在球迷輿論間立刻炸鍋。根據《Front Office Sports》稍早獨家爆料，詹姆斯與Polymarket的商業合約，為每年1500萬美元，《ClutchPoints》記者西格爾指出，按照目前理解，這類球員與外部公司的商業合作，本身並不一定違反現行勞資協議。」西格爾表示，即便形式上未必直接觸碰規則，但如果場外收入和球隊薪資之間出現明顯高度關係，聯盟未來很可能會更加關注、甚至懲處這種操作。值得注意的是，詹姆斯並非首次與預測市場網站合作，他過去曾與DraftKings短期合作，肖像權甚至被放在該網站進行宣傳，但NBA規定中寫明，現役球員不能推廣下注NBA，因此外媒推測，詹姆斯這次與Polymarket合作，將比照過去合作模式，以NFL賽事為主、而非NBA本身。