《寶可夢卡牌》今年迎來發售30週年，官方推出紀念商品「30th CELEBRATION」，並於9月16日起在全球陸續上市，包含全新擴充包及「30th CELEBRATION 卡片組」等商品，由於寶可夢卡牌熱門新品過去經常引發搶購與轉售熱潮，日本二手交易平台 Mercari 宣布，將暫時禁止相關商品在平台上架交易，且未公布解禁日期，若使用者無視禁令上傳，最嚴重可能會被封鎖帳號。
卡包、9款卡組都不能賣 Mercari祭禁售令
Mercari 表示，從9月16日凌晨0時起，暫停寶可夢「30th CELEBRATION」相關商品的出品，包括未開封的擴充包，以及全9種「30th CELEBRATION 卡片組」，即使卡片組已經拆封，同樣列入暫停交易範圍；若商品以套組形式販售，只要包含上述產品也不得上架；不過，若玩家已經拆開卡包，單張寶可夢卡則不在此次暫停交易的範圍內。
寶可夢新品恐掀交易亂象 違規會被封鎖
至於為何突然祭出限制措施？Mercari 強調，由於新品上市初期可能出現大量交易，平台預期交易量快速增加後，可能衍生交易糾紛、誹謗中傷等問題，因此為了確保使用者能夠安全交易，決定暫時停止相關商品交易，並強調這項措施並非全面禁止寶可夢卡牌交易，而是針對本次30週年新品採取暫時性限制。
Mercari 目前並未公布確切的解禁日期，僅表示將持續觀察交易狀況，直到能夠確保相關商品在平台上安全交易為止，若使用者在限制期間仍嘗試刊登相關商品，平台可能進行刪除等處置，甚至進一步封鎖使用者帳號，寶可夢卡牌30週年新品才剛上市，就出現「還沒開始轉售便先被平台喊停」的特殊情況。
另一方面，同樣提供二手交易服務的「Yahoo!オークション」與「Yahoo!フリマ」，目前並未跟進 Mercari 做法，針對寶可夢「30th CELEBRATION」相關商品沒有設定價格限制，後續將視商品特性、供應狀況及市場動向決定是否採取措施。
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Mercari 表示，從9月16日凌晨0時起，暫停寶可夢「30th CELEBRATION」相關商品的出品，包括未開封的擴充包，以及全9種「30th CELEBRATION 卡片組」，即使卡片組已經拆封，同樣列入暫停交易範圍；若商品以套組形式販售，只要包含上述產品也不得上架；不過，若玩家已經拆開卡包，單張寶可夢卡則不在此次暫停交易的範圍內。
至於為何突然祭出限制措施？Mercari 強調，由於新品上市初期可能出現大量交易，平台預期交易量快速增加後，可能衍生交易糾紛、誹謗中傷等問題，因此為了確保使用者能夠安全交易，決定暫時停止相關商品交易，並強調這項措施並非全面禁止寶可夢卡牌交易，而是針對本次30週年新品採取暫時性限制。
Mercari 目前並未公布確切的解禁日期，僅表示將持續觀察交易狀況，直到能夠確保相關商品在平台上安全交易為止，若使用者在限制期間仍嘗試刊登相關商品，平台可能進行刪除等處置，甚至進一步封鎖使用者帳號，寶可夢卡牌30週年新品才剛上市，就出現「還沒開始轉售便先被平台喊停」的特殊情況。
另一方面，同樣提供二手交易服務的「Yahoo!オークション」與「Yahoo!フリマ」，目前並未跟進 Mercari 做法，針對寶可夢「30th CELEBRATION」相關商品沒有設定價格限制，後續將視商品特性、供應狀況及市場動向決定是否採取措施。