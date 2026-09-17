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點名嘉義、彰化、宜蘭

年底九合一選舉進入倒數，日本政治學者、清華大學榮譽講座教授小笠原欣幸昨（16）日分享最新選情觀察表示，目前整體選戰尚未出現足以席捲全台的巨大浪潮，國民黨在地方選舉仍有既有優勢；其中最值得觀察的關鍵戰場是新北市，從去年李四川大幅領先，到今年差距逐步縮小，他認為現階段可視為「勢均力敵」的情勢。小笠原日前接受《天下雜誌》專訪，昨再於臉書整理主要觀察。他指出，這次九合一目前尚未出現明顯的巨大浪潮，而國民黨在地方選舉原本就具有一定優勢，因此即使此次掉了3、4個縣市，他研判國民黨掌握的縣市長席次仍可能維持在11席以上。不過，小笠原也注意到中央政治氣氛出現變化。他表示，總統賴清德的民調到了8月走出今年的膠著、呈現回升，加上部分調查顯示民眾對在野黨好感度下滑，這些變化是否會轉化成執政黨地方選舉的有利因素，仍有待觀察；而目前的氣氛，也與4年前同期執政黨聲勢下滑的情形有所不同。在各縣市當中，小笠原特別將新北市列為「最關鍵戰場」。他指出，從大趨勢來看，去年李四川一度大幅領先蘇巧慧，今年則逐漸轉為小幅領先，蘇巧慧持續縮小差距，因此他認為，現階段可以把新北選情視為「勢均力敵」。至於其他縣市，小笠原在專訪中提到，嘉義市、彰化縣及宜蘭縣是他認為民進黨有機會增加席次的地方；另一方面，他也認為國民黨在金門、澎湖存在取得席次的空間，加上上屆以無黨籍身分當選苗栗縣長的鍾東錦後續政黨身分變化，因此整體縣市長席次結構未必會出現劇烈翻轉。台北市方面，小笠原則把觀察重點放在雙方得票結構。他認為，除了市長選舉結果之外，沈伯洋最終能取得多少得票率，也可能成為觀察民進黨在首都支持度及對鄰近新北、基隆選情影響的重要指標。小笠原最後也提醒，中間選民仍是2大黨必須爭取的族群。無論中央政府近期推出的政策、經濟表現，或國民黨主席鄭麗文的領導風格、國民黨立委在國會的表現，能否獲得各自基本盤以外選民的認同，都可能影響年底地方選舉走向；現階段選情仍有變動空間。