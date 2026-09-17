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民進黨台北市長候選人沈伯洋日前赴公館夜市掃街，經過夜市蔥抓餅攤時，被老闆娘叫過去請吃蔥抓餅，事後，網友才發現，該名老闆娘來頭不小，曾是軍情局從中國獲取資料的「少康一號」專案中的關鍵線人，他昨受訪時更直言，台北市可能真的要變天了。對此，沈伯洋今（17）受訪表示，當時遇到對方時，他非常開心，並沒有想太多，回到家之後，發現原來是重要人物。沈伯洋上午舉行競選歌曲發佈記者會，並於會後接受媒體訪問。媒體詢問，蔥抓餅老闆娘孫佩霞被發現是當年兩岸諜戰牽線人，孫受訪時也直呼，台北市有可能會變天。沈伯洋回應，他也是後來回到家，才知道這件事，而對方才是真正親切的人。沈伯洋回憶，當時掃街快結束時，主動提供要給他們吃排隊名店蔥抓餅，還親切詢問他要不要辣，還怕他吃太辣，「因為辣椒是自己炒的」；他提到，這就是台灣的人情味，當時遇到對方時，他非常開心，並沒有想太多，回到家之後，發現原來是重要人物。對於洋流崛起，被質疑是同批人出現在不同夜市，沈伯洋直呼，「對，都是同一批人沒有錯，都是台灣人！同一批台灣人，一直跟著走」。至於近日有許多AI假影片、醜化影片，是否有計畫如何反制？沈伯洋說，AI應用越來越氾濫，大家也越來越容易做，重點還是擺在內容的真假，若涉及到虛假內容，不管是否為AI，法律團隊都會處理；若是用AI搞笑、或是醜化形象，「反正我本來就不是以外表取勝，把我弄醜一點，他開心就好」。