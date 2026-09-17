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李四川致詞到一半蘇貞昌進場 當場中斷請全場歡迎

地方人士曝蘇貞昌「拍肩」畫面 稱多場活動也曾發生

民進黨新北市長參選人蘇巧慧及父親蘇貞昌近期爭議持續引發討論。有地方人士指出，本月6日鶯歌一場重陽敬老餐會上，國民黨新北市長參選人李四川正在台上致詞時，蘇貞昌突然率領多名民進黨籍議員參選人進場，李四川見狀隨即中斷致詞，請現場掌聲歡迎；地方人士更透露，蘇貞昌後續與李四川碰面時，還數度大力拍打其肩膀，相關畫面也隨之曝光。李四川6日晚間率領藍白議員參選人，出席鶯歌建國里舉辦的重陽敬老餐會。與會地方人士提供現場畫面指出，當時李四川仍在台上致詞，蘇貞昌便率領多名民進黨籍議員參選人進場。地方人士表示，李四川看到蘇貞昌抵達後，基於禮貌立刻中斷致詞，並請全場以掌聲歡迎蘇貞昌。蘇貞昌進場後直接坐上主桌，一手搭在隔壁椅背上，並看著台上的李四川露出微笑；有現場人士形容，蘇貞昌當時的態度「非常囂張」。地方人士進一步透露，蘇貞昌與李四川面對面時，數度大力拍打李四川肩膀，並稱類似情況在其他活動場合也曾發生，蘇貞昌與人互動時經常有大力拍肩的動作。