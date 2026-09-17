我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市昨（16）日中午發生嚴重車禍，一輛國光客運右轉時輾到一位來台旅遊的新加坡婦人，緊急送醫後，中醫大附醫今（17）日說明，傷患顏面及身體四肢多處骨折，經緊急搶救手術，目前仍在加護病房治療，尚未恢復意識。台中市西區昨日上午發生一起營業大客車與行人碰撞事故，70年次龔姓男子駕駛營業大客車行經自由路與民生路口時，與一名正在行人穿越道通行的48年次新加坡籍女子發生碰撞，女子受傷送往中國醫藥大學附設醫院救治。據了解，傷患被救出時，傷勢相當嚴重，到院前已無呼吸心跳，全身多處骨折。收治傷患的中醫大附醫說明，傷患顏面及身體四肢多處骨折及受傷，經緊急搶救手術後目前已在加護病房治療中，尚未恢復意識。公路局台北區監理所說明，將啟動對國光客運查核，已派員前往公司確認駕駛是否落實相關行經路口機制，若違規也將開罰。國光客運則表示，將配合警方調查，也已前往醫院慰問家屬並給予協助。