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27歲日本YTR田澤梨乃因曾參加女公關選秀節目《LAST CALL最後召集令》，而為人熟知。過去曾以「選手の妻」經營社群的她，如今轉戰陪酒業，竟在今年4月的生日月創下日幣2.3億元（約台幣4711萬元）的營業額，打破六本木高級陪酒俱樂部「Jungle Tokyo」的紀錄。不料田澤梨乃日前才剛坦承常常做「枕營業（陪睡）」方面的服務，就在15日與公司主管福本康太因持毒被逮，田澤梨乃隨即承認是自己的、跟對方一起用，沒想到男方火速反駁說跟自己無關，直接切割戀人。田澤梨乃在今年4月、自己的生日月創下日幣2.3億元的營業額，她坦承雖然不太會喝酒，但靠聊天互動跟經營社群來維持業績，並表示客人知道自己很看重生日月，所以都會在那個月特別現身、提高消費金額。而在本月10日，她與日本網紅三崎優太合作拍影片時，被問到女公關圈的「枕營業」，她則坦承做過很多次，火速引發熱議。不料影片才公開5天，田澤梨乃就在15日於東京都港區六本木的住處，與28歲公司主管福本康太，被警視廳以涉嫌違反《麻藥取締法》逮捕。兩人被指涉嫌共同持有大約0.4公克的古柯鹼，還在住處被發現21袋白色粉末。調查時，田澤梨乃馬上承認是兩人一起使用的，但福本康太則反駁說不是自己的，「跟我無關」，直接切割戀人。田澤梨乃在約19歲的年紀踏入夜生活的圈子，並在20歲左右開始於六本木酒店工作。但在新冠疫情爆發後，她便開設X帳號，時常在社群發文與粉絲互動，還跨足YouTube，累積了一定知名度。而在2022年，田澤梨乃回歸本業，到歌舞伎町CELUX工作，還拿下店內比賽第一名的成績，締造了3連霸的超狂紀錄。2024年1月她參加了節目《LAST CALL最後召集令》，並於隔月回到Jungle Tokyo繼續工作，在生日月份創下超狂業績。