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🟡八大銀行刷卡優惠比拼！熱門通路購機總整理

銀行／信用卡 適用通路 主要優惠內容 重要限制與期限條件 北富銀 momo卡 momo 購物網 分期滿 2.5 萬送 1,800 元；滿 6 萬送 5,000 元；預購滿 6 萬再加 1,200 元 搭配新戶禮與滿額登錄最高享 9,300 元；活動至 9/30 止（名額有限額滿即止） 玉山 Unicard Apple 官網、直營店 不分期最高 4.5% 玉山 e point；分期最高 3.5% 須切換「UP選」方案，加碼上限 5,000 點/月 國泰世華信用卡 Apple 官網、直營店 分期滿 4 萬送 1,000 元、滿 8 萬送 3,000 元、滿 10 萬送 4,000 元 限 6 期或 12 期分期，須於指定時段登錄 國泰世華 CUBE卡 PChome 24h購物 單筆滿 6 萬送 4,000 點小樹點 + 2,000 P幣；切「玩數位」最高回饋 13.3% 須完成活動登錄，9/11~9/17 限時加碼 星展信用卡 Yahoo購物、Apple通路 購買 Apple 全系列商品刷星展卡，最高享 6,000 元 回饋 9/18 早上 8 點開賣，購買新機加碼抽 Sony 旗艦耳機 星展 PChome Prime卡 PChome 24h購物 分期享 4% P幣，週四交易再加碼 2% P幣，合計最高 6% P幣 週四加碼限當日交易，回饋上限依官方規範為準 中國信託信用卡 蝦皮、momo、PChome 單筆分期滿 50,000 元送 2,800 元刷卡金 活動期間為 9/11～9/30，須線上登錄且名額有限 台新信用卡 Richart Mart 使用台新 Point 折抵，獲等額點數返還，最高 1,800 點 單筆滿 25,000 元，須以點數折抵並於 9/24 領券，限 800 名 永豐信用卡 指定電商與授權通路 單筆分期滿 45,000 元送 1,200 元；搭配全月活動最高 1,700 元 指定通路須辦理分期並完成線上登錄 凱基信用卡 電信及指定授權通路 單筆滿 3萬/4萬/5萬 送 300/500/800 元；分 12 期以上加 200 元 擇優回饋一次

🟡最高回饋9300元怎麼拿？北富銀momo卡優惠到9/30

▲momo購物網提供舊機到府回收服務，經專業檢測最高可再折抵 45,000 元 momo 紅利金。（示意圖／翻攝自 Apple 官網）

🟡官網與PChome神卡！玉山國泰星展回饋攻略

🟡預購刷卡注意事項！登錄名額與限制一次看

▲蘋果發表會帶來3款新機，包括iPhone 18 Pro系列、首款摺疊機iPhone Duo，台灣價格一覽。（圖／NOWNEWS社群中心製）

iPhone 18 Pro 及 iPhone 18 Pro Max 明（18）日正式開賣！官方售價分別由 44,900 元與 49,900 元起。各大銀行與電商平台搶攻換機商機，紛紛推出刷卡金、點數與分期零利率加碼。其中，新戶申辦「北富銀 momo卡」即起至 9 月 30 日在 momo 購物網購買指定機型，綜合回饋最高可抱回 9,300 元！《NOWNEWS今日新聞》為您整理 8 大銀行信用卡優惠與各大通路刷卡攻略！全台刷卡最高 9,300 元回饋由台北富邦銀行與 momo 購物網強勢祭出，活動適用期間為 9 月 12 日至 9 月 30 日，各項細節與名額限制如下：：新戶申辦北富銀 momo 卡拿 1,000 momo 幣；購買高階機型（如 iPhone 18 Pro Max 1TB，售價 71,900 元）選擇單筆分期，可拿全站滿額 5,000 元、分期 1,800 元與 iPhone 預購加碼 1,200 元等，合計高達 9,300 元回饋。：各項滿額加碼與預購登錄時間不同，須分別於指定時段完成登錄，限量名額額滿即截止。：momo 另提供舊機到府回收服務，經檢測後最高可再折抵 45,000 元 momo 紅利金。若偏好在 Apple 官網或 PChome 購機，推薦以下神卡組合：：刷玉山 Unicard 並切換「UP選」方案（優惠至 2026/12/31 止），享最高 4.5% 玉山 e point（1 點折 1 元）。以 iPhone 18 Pro（44,900 元）計算可穩拿 2,021 點。選：刷國泰世華信用卡辦理 6 或 12 期零利率，滿 4 萬送 1,000 元、滿 8 萬送 3,000 元、滿 10 萬元送 4,000 元。第一波登錄時間為 10/29~10/31，第二波為 12/29~12/31，每波限量 8,000 名。：持星展 PChome Prime 聯名卡享最高 6% P幣；若使用國泰世華 CUBE 卡於 9/11~9/17 切換「玩數位」權益搭配平台滿額登錄，最高享 13.3% 綜合回饋。：9 月 18 日早上 8 點正式開賣，預約數據顯示新色「冰川藍」與 256GB 容量最熱門。於 Yahoo 購物中心購買 Apple 全系列商品刷星展信用卡最高享 6,000 元回饋；購買 iPhone 18 Pro 系列新機還有機會免費抽中價值近萬元的「Sony WF-1000XM6 旗艦真無線藍牙耳機」。刷卡購機前請務必仔細核對以下條款，避免權益受損：：高額刷卡金（如國泰 4,000 元、中國信託 2,800 元）均有限量名額，務必記下銀行開放登錄的時間點秒殺搶位。：部分信用卡辦理分期付款後，將無法再享有原卡片的基本一般消費回饋（如國泰 CUBE 卡分期僅適用 0.3% 基本回饋）。：確認回饋項目為現金刷卡金、銀行紅利點數或平台專屬幣（如 P幣、momo幣），並注意折抵期限與使用規範。