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有網友在社群預告，今（17）天下午2時將在北市中正紀念堂持瑞士刀無差別攻擊，更說「不要怨我，去怨社會」，嚇爛網友並緊急報警。台北市長蔣萬安稍早表示，已全面提升相關周邊部署，會以最高標準因應，絕不掉以輕心。社群平台threads帳號「vip_991491」昨晚發文預告，今天下午2時整在中正紀念堂會拿瑞士刀無差別攻擊，更說「不要怨我，去怨社會」，引發網友恐慌並報警處理。蔣萬安今表示。警方有掌握相關IP，同時全面提升相關周邊部署，會以最高標準因應，任何牽涉到公共安全的部分，絕不掉以輕心。北市警中正一分局表示，經過調查，該發文帳號為「V」字開頭的新帳號，內容多與境外娛樂城廣告有關，IP位置在國外。