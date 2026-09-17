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民進黨台北市長參選人沈伯洋15日晚間現身公館商圈掃街拜票，吸引大批支持者聚集，汀州路一帶一度人潮湧現，捲起一波「洋流」海嘯，引起外界高度關注。面對台北長期被視為「藍大於綠」的選民結構，作家汪浩則從昔日選舉票數切入分析，直言沈伯洋要贏得70萬票，「不是不可能」。汪浩近日在臉書發文指出，看到有人分析2024年台北市立委選舉各政黨得票數，當年國民黨在北市所有立委選區的總得票為68萬1817票，占49.63%；若將民進黨、台灣基進及社會民主黨的票數合併計算，泛綠陣營則取得69萬1946票，占50.37%，兩邊相差約1萬票。「你沒想到泛綠陣營其實還拿到比較多票吧？」汪浩認為，這項統計與外界長期對台北「藍大於綠」的印象有所不同，若2026台北市長選舉呈現藍綠一對一的競爭態勢，沈伯洋贏得70萬票，不是不可能。最後，他更喊話：「讓沈伯洋當市長，送蔣萬安選總統！換人做做看，票票民進黨。」