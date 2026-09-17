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華許頂住川普降息壓力 李彥秀：美國通膨問題嚴峻

台灣央行今開理監事會 李彥秀：利率匯率政策面臨挑戰

點名台美利差、強勢美元、美國需求「3指標」

示警「通貨巨獸」來勢洶洶 籲關注弱勢族群壓力

美國聯準會（Fed）宣布升息1碼（25個基點），將聯邦資金利率區間上調至3.75%至4%，為2023年7月以來首度升息。對此，國民黨立委李彥秀今（17）日表示，此次升息且多數官員預期年底至少還會再升息一次，代表美國通膨問題嚴峻，未來也存在高度不確定性；她並示警，台美利差、強勢美元及美國終端需求，是政府接下來必須注意的三項重要指標。李彥秀表示，聯準會此次升息一如市場預期，聯準會主席華許過去擔任理事時，就相當關注通膨、作風偏向鷹派，也曾批評過度寬鬆與擴表；擔任聯準會主席後，面對白宮希望降低借貸成本的壓力，仍持續關注通膨問題，被認為是「披著鴿皮的鷹」。李彥秀指出，此次聯準會升息，加上多數官員預期年底至少還會再升息一次，代表美國通膨問題嚴峻，未來也存在高度不確定性。李彥秀表示，台灣央行今天將舉行理監事會議，聯準會升息以及對未來的預判，當然會對央行決策產生極大影響。特別是區域衝突未見緩減、國際油價持續攀高，通膨、美債問題已成為全球經濟的「灰犀牛」。李彥秀指出，台灣消費者物價指數已連續4個月突破「楊金龍防線」，今年全年CPI也有機會突破2%的警戒線，如何運用利率與匯率政策工具，穩定國內通膨、廠商出口，以及降低對房市的衝擊，將是極大挑戰，更需要高度智慧。李彥秀進一步點出，「台美利差持續維持高檔影響資金流向」、「強勢美元可能帶來輸入型通膨壓力」，以及「美國終端需求下滑影響台灣經濟出口表現」，是政府必須注意的三項重要指標。她表示，利率與匯率當然是央行最有效且直接的政策工具，但面對全球經濟變局，財政部與金管會的金融防禦辦法，以及經濟部與主計總處的物價、產業輔導措施，都需要有更積極作為。李彥秀指出，特別是明年度中央政府總預算擴張將近新台幣1兆元，需要穩定的出口增長以及稅收來源，面對經濟變局，經濟與財政部門都必須全面動起來。李彥秀表示，聯準會此次升息主要受到「經濟數據強勁」、「通膨太高持續太久」、「地緣政治情勢」三大因素影響，而這三項因素同樣也是台灣目前面對的國際政治與經濟環境。李彥秀強調，經濟表現強勁以及地緣政治衝突，都將擴大通貨膨脹壓力，面對「通貨巨獸」來勢洶洶，特別是其對社會弱勢族群帶來的壓力，將成為全球貨幣與利率政策的主旋律。