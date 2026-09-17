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未來一週大致晴朗 早晚23至25度、山區近20度

▲未來一周各地氣溫變化不大，北部、東部高溫約29至31度，中南部約32至33度。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

周日北部雨增、沿海防長浪 杜鵑對台無直接影響

▲19日至23日整體降雨仍以迎風面及午後山區為主，其中周日（20日）北部、東北部降雨較明顯。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

中央氣象署今（17）日表示，未來一週台灣整體天氣大致晴朗穩定，僅迎風面及午後山區有局部降雨，早晚逐漸有秋意，中午前後仍偏悶熱。不過周日（20日）隨風向轉為偏北至東北風，桃園以北、東北部降雨將稍微明顯；另外，周日起至下周二（22日），基隆北海岸、東半部、恆春半島、蘭嶼綠島及馬祖有長浪發生機率，海邊活動要特別注意安全。氣象署氣象預報中心科長林伯東表示，目前台灣附近天氣偏晴朗，東北風也將逐漸減弱，類似天氣可持續到周日。今、明兩天迎風面仍有零星降雨，基隆北海岸、東北部晚間可能有雲系移入，午後則以山區局部對流為主。溫度方面，未來一週早晚會感受到較明顯涼意，平地低溫大致落在23至25度，近山區甚至可能接近20度；白天陽光出現後升溫仍快，中午高溫約32至33度，部分內陸地區可能更高，日夜溫差較大。林伯東指出，隨著杜鵑颱風逐漸接近日本南方海面，台灣附近風場將由東北風、東風轉為偏北至東北風，周日迎風面風勢增強，桃園以北及東北部降雨會稍微明顯；其他地區則仍以山區午後局部短暫陣雨為主。到了下周一、下周二，隨杜鵑逐漸遠離，整體天氣會重新趨於穩定。氣象署提醒，周日至下周二，基隆北海岸、東半部、恆春半島、蘭嶼綠島及馬祖可能出現長浪，前往海邊活動的民眾要注意安全。至於杜鵑颱風，預計周日、下周一接近日本南方海面，若這段期間有赴日行程，仍應持續留意颱風最新動態及航班資訊。