我一部份的心，將永遠屬於這支球隊、這個家庭，還有我們一起分享的旅程。帶著愛、驕傲和無比感激。」言詞中充滿告別意味。

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圖齊合約年底到期 外界猜測將換帥

圖齊發表長文 感性告別中華男籃？

不僅是由贏得的比賽、追逐的獎牌，或那些記錄來定義，而是由彼此間建立的關係來定義，每天建立的信任、為了彼此所做的犧牲，笑容、眼淚與擁抱，當然還有那些無法計量的回憶。」

中華男籃義大利籍總教練圖齊（Gianluca Tucci），今年與籃協2年合約到期前，率領球隊出戰名古屋亞運，最終止步於8強，經過1日沉澱後，圖齊稍早於社群發表長文，稱讚中華男籃就像一個家庭，「現年56歲的圖齊，自2024年來台接掌中華男籃兵符，帶領中華隊主打歐陸體系的戰術與防守體系，曾率隊於亞洲盃打進8強，但今年世界盃資格賽未晉級第2輪，亞運則輸給日本二隊，最終止步8強，無緣創下連續3屆挺進4強隊史紀錄，加上合約年底即將到期，引發外界關注中華隊圖齊時代是否走向終局。經過一晚沉澱，圖齊稍早於社群發表長文，表示國家隊就像家庭一樣，「圖齊感性地說，此時此刻終於可以驕傲地說，有幸領軍中華男籃，這是一個特別的家庭，「無論命運會帶我到哪裡，我一部份的心，都將永遠屬於這支球隊、這個家庭，還有我們一起分享的旅程。帶著愛、驕傲和無比感激。」