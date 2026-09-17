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讓木瓜果香交織濃郁奶香，口感香甜滑順、尾韻清爽， 為記憶中的經典木瓜牛奶滋味增添新亮點。



▲全家5日5好康，9/18~9/22。（圖／取自全家FamilyMart-中埔雙興店） ▲全家木瓜牛奶霜淇淋加6元多吃一支，兩支霜淇淋只要55元。（圖／全家提供） 全聯哈根達斯整桶199元！20款口味任選



此外，迎接夏季尾聲，全聯哈根達斯即起至9月22日，全台超過千家全聯、大全聯門市祭出超甜優惠，凡設有哈根達斯冰箱門市，指定「哈根達斯品脫420~473ml（草莓、香草、抹茶等共20款人氣口味）」任選，每桶只要199元，再贈50元品牌滿額折價券（單筆不累贈）。



活動擴及花東地區超過30家全聯門市，推出「哈根達斯品脫473ml」6款經典口味，包含草莓、夏威夷果仁、蘭姆葡萄、抹茶、淇淋巧酥與巧克力，同樣下殺199元並贈滿額折價券。



▲全聯、大全聯哈根達斯品脫199元，再贈滿額折價券。（圖／全聯提供）



超商買一送一來了！全家自9月18日起至9月22日，門市一堆商品優惠，其中必搶得有舒潔衛生紙整串下殺3折，原價一串299元、特價99元，還有霜淇淋兩支55元，65元系列酷繽沙任選2杯75元，相當於10元多喝一杯。全聯則是有哈根達斯199元優惠，草莓、香草、抹茶等20款人氣口味任選。全家本周五六日一二好康優惠曝光，其中必搶優惠有「舒潔 棉柔厚韌3層衛生紙」整串原價299元、特價99元，單串就特價，還有一堆商品買一送一，包括雪碧Zero、百吉蘇打大雪糕。同時間，門市自9月18日起至9月22日，門市購買霜淇淋不限口味，加6元多吃一支，兩支霜淇淋只要55元。全家本月口味為秋季限定低脂「木瓜牛奶霜淇淋」，其嚴選台灣木瓜果汁，