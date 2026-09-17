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彰檢偵辦彰化縣議長謝典霖在議會宴客案，昨天通知約20人到案說明，經檢察官訊問後，認謝典霖及其父母等5人涉犯公職人員選罷法投票行賄等罪嫌，有逃亡、勾串之虞，當庭逮捕聲押。對此，民進黨今（17）日6字回應，尊重司法調查；民進黨立法院黨團則稱，案件已經進入司法程序，民進黨團尊重司法，也不預先對個案作有罪或無罪的判斷。民進黨團幹事長莊瑞雄表示，國民黨質疑檢方啟動偵辦的依據，檢方可以在不影響偵查的前提下，就依法能公開的程序適度說明，政治人物提出檢舉或質疑，與檢察機關是否具備偵辦事證，仍是兩個層次，不宜僅從時間先後就推論司法受到政治介入；他強調，對偵查程序若有疑義，可以透過司法程序釐清，「對任何政黨、任何政治人物，都應該回到同一套法律標準，讓證據與司法程序說話」。彰化地方檢察署今發布新聞稿表示，彰化縣議會於今年6月間有溪湖鎮民眾參與餐敘活動引發爭議，地檢署即分案由檢察官偵辦，並指揮彰化縣調查站調查官向彰化縣議會調取相關資料後，持台灣彰化地方法院核發搜索票，至被告住居所等9處執行搜索，並查扣相關證物。經檢察官訊問後，認被告謝典霖及其父親謝新隆、母親鄭汝芬等5人，均涉犯公職人員選舉罷免法投票行賄等罪嫌重大，有逃亡、湮滅證據、勾串共犯及證人之虞，有羈押原因及必要，當庭逮捕並向法院聲請羈押。