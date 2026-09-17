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▲黃琦雅表示，新制是10月上路，因此如果有提前結婚的新人，有兩個情況下可以享有婚假。（圖／記者鍾泓良攝影）

🟡是7月以後結婚者，請求權期間是3個月，有超過今年10月，8天婚假還沒請完

🟡如果先前結婚，但是有跟雇主協商，婚假同意延長到1年內，並且有超過今年10月

▲勞動部表示，本次修正草案將勞工婚假比照軍公教延長至14日，完成預告後會盡速進行發布法制作業，並預定10月1日上路。（圖／勞動部提供）

勞動部今（17）日預告，預告修正《勞工請假規則》，將婚假由8日延長到14日，預定10月1日上路。然而有先結婚的新人哀號，自己在10月以前結婚是否就無法享有14天婚假？勞動部解釋，如果先前已結婚，但3個月婚假請求權8天婚假還沒請完，或是經雇主同意婚假延長到1年內，都有超過今年10月，就可以適用婚假放大條件。勞動部表示，本次修正草案將勞工婚假比照軍公教延長至14日，完成預告後會盡速進行發布法制作業，並預定10月1日上路。新舊規定銜接過渡期，若在新制上路前已登記結婚，結婚登記之日前10日起3個月內（或經雇主同意延長到1年內），原婚假8日尚未請休完畢之新人，因仍處於得請婚假之請求期間，婚假日數適用新法規定，由8日延長到14日。然而，有許多新人可能在7月以前就結婚，並不符合結婚登記日3個月內標準，擔心是否這樣就無法享有14天婚假。勞動部勞動條件及就業平等司長黃琦雅說明，婚假在《勞基法》屬於事由假，就是要有結婚事實才有請婚假權利，考量到穩定職場，婚假請求權要明確期間，也就是以結婚登記日為準；考量到登記前還有新人可能要忙拍婚紗、籌備婚禮，所以也開放前10日就可請婚假。她表示，新制是10月上路，因此如果有提前結婚的新人，有兩個情況下可以享有婚假：對於總統賴清德台灣人口對策新戰略修法進度，以及年底前會不會釋出更多利多？黃琦雅說，婚假屬於勞動部的《勞工請假規則》，經過預告10月就會準時上路；其餘政策涉及到修法部分已經送到立法院，預算也編列在2027年總預算，都會積極爭取立院支持。對於外國人及移工是否有機會享有婚假升級？她說，《勞工請假規則》母法為《勞基法》，所有適用該法勞工，無論國內外都可以使用。