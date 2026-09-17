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衛冕軍紐約尼克隊為新賽季展開陣容補強，一口氣簽下包括2020年選秀榜眼懷斯曼（James Wiseman）、2023年金塊奪冠功臣布朗（Bruce Brown），以及阿巴基（Ochai Agbaji），加上昨天簽約的康查爾（John Konchar）、尤班克斯（Drew Eubanks）等5名球員。所有人均拿到非保障的「Exhibit 9」合約，將在即將開訓練營中展開極度殘酷的「5搶1」大亂鬥，競爭最後一個正式名單席位。尼克目前陣中已經有13份保障的標準合約。由於受限於聯盟嚴格的「第二層硬上限」，為了降低財務風險，球隊新賽季預計只能保留14名球員。這意味著包含懷斯曼與布朗在內的6名新球員，將在訓練營與季前賽中爭奪僅存的最後一張保障底薪門票。若成功留至開幕戰正式名單，該合約將轉為一年底薪，並在隔年1月10日前可轉為全額保障。現年25歲、身高213公分的懷斯曼無疑是本次訓練營最具話題性的焦點。身為2020年選秀榜眼，懷斯曼天賦異稟，但生涯受膝蓋半月板撕裂與左腳阿基里斯腱撕裂等重大傷病困擾，前6個賽季僅出賽152場，生涯場均9.0分、5.5籃板。隨著羅賓森（Mitchell Robinson）今年休賽季離隊轉投塞爾提克，尼克禁區深度有待補強。懷斯曼此次來到紐約，不僅將與尤班克斯競爭第3中鋒位置，也將重逢昔日在勇士教練團共事過的主帥布朗（Mike Brown）。若他能保持健康，將成為唐斯（Karl-Anthony Towns）與德拉蒙德（Andre Drummond）身後極具威脅的禁區猛將。除了懷斯曼之外，30歲的全能後衛布朗也是留隊熱門。布朗上季在丹佛金塊打滿82場例行賽，場均貢獻7.9分、3.9籃板、2.1助攻與38.5%的三分命中率。他強悍的防守與不占球權的特質，被認為極度契合尼克的體系風格。事實上，尼克上季也曾採取類似的操作，讓沙梅特（Landry Shamet）、布羅格登（Malcolm Brogdon）等名將競逐非保障合約，最終由沙梅特脫穎而出並隨隊奪冠。如今殘酷舞台再度開啟，究竟是昔日榜眼強勢復甦，還是冠軍老將能技高一籌，將是新賽季訓練營的最大看點。