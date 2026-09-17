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▲應蔚民一試成績308分，排名6599名，雖有超過300分，但因錄取標準為364分，所以最終未錄取。（圖／應蔚民臉書）

藝人「小應」應蔚民因出演《海角七號》裡「水蛙」一角走紅，2024年宣布退出演藝圈後，轉職工程師、房仲業者，近日他發文透露人生首次參加律師考試，一試成績308分，不過錄取標準為364分，所以沒錄取；但應蔚民不灰心，表示接下來先把目標放在智慧財產權相關檢定的考試準備，剛好也契合目前法務工作的經營，貼文一出引來許多網友替他加油打氣。應蔚民近日苦讀法律並報考律師高等考試，昨日PO出成績結果，直呼：「有夠難的！」應蔚民一試成績308分，排名6599名，雖有超過300分，但因錄取標準為364分，所以最終未錄取。對於結果應蔚民並未灰心，他表示：「沒關係，先把目標放在智慧財產權相關檢定的考試準備，也契合目前法務工作的經營，律師慢慢來…」他抱持正向態度說，法律真是越唸越有趣、沒有挫折感，看到好多考生分享沒考上的經驗，自己也和這群考生一起努力。貼文一出讓許多人留言鼓勵：「再接再厲，明年等你的好消息」、「有幾科分數很高，再考一次就過了」、「小應好久不見居然跑去考律師」、「別氣餒～方向對了總是會到的。」事實上，應蔚民年前退出演藝圈後，先是轉職工程師，隔年再度換跑道轉戰當房仲業者，他坦言原以為有著明星光環，會有助於成交，沒想到經歷年都沒成交，直到今年月才成交第一單，當時應蔚民發文喊：「終於不放棄等到這天，雖然已轉兼職。」目前他則從事智慧財產權法務工作，上個月還首次拿到額外業績獎金，應蔚民表示：「非常欣慰人生此時還有服務社會，並且價值漸漸提升的跡象。應蔚民曾是夾子電動大樂隊主唱，他出演過多部知名偶像劇、電影，像是《敗犬女王》、《我可能不會愛你》、《終極惡女》、《廉政英雄》、《大尾鱸鰻2》並以《海角七號》而為人熟知。