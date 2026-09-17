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iPhone 18 Pro要續約、買空機還是提高資費？正確算法直接教你

「低資費買空機、中階資費可升級、高階資費續約換機」

▲台灣大哥大iPhone 18 Pro最新資費方案，綁約價格、合約長度以及手機專案價。（圖/台灣大哥大官網）

低資費買空機：

如果你是499元、599元這類型的用戶，那麼你就是直接買空機，不需要去升級換購新機

買空機比升級資費便宜了5600元

兩年價差會多花800元，這CP值反而很高就可以考慮升級！

中低階資費升級資費：

如果你是999元、1199元的用戶，請不要有任何猶豫，可以直接升級1399元去換購iPhone 18 Pro新機

兩年過去你升級資費反而省了4000元；依照同樣算法，1199元升級1399元更是可以省下8800元！

高階資費續約換機：

如果你早就是1399元以上的用戶，不需要再往上升級更高的資費，甚至是0元換機

但你這兩年多繳了4800元的月租費，總成本反而還虧了3800元

▲一張圖看懂換購iPhone 18 Pro到底如何做決策！（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

「原本的月租費X綁約幾年+空機價格」比較「新的月租費X綁約幾年+手機專案價」，看看誰比較省錢

什麼人適合0元換機？通訊行業者：電話費可報公帳的人才推薦

iPhone 18 Pro全系列新機將在明（18）日正式要開賣，各大電信業者相關資費方案也都已經出爐，提供給準備要續約、新辦門號的用戶來換機，然而你是否也是苦惱要買空機還是要搭配門市方案購機的人呢？有些人甚至為了想要0元帶走iPhone 18 Pro更是調高資費來換約！不過這其實是有盲點，如果你沒有精打細算，按照正確的算法去算，你是會被坑非常多錢的，《NOWNEWS》也採訪通訊行教學到底要怎麼選擇續約、提高資費還是買空機，幫讀者省下荷包！有網友在社群平台「Threads」貼文指出「最近合約快到期了，正在想要續約升級資費便宜換iPhone 18 Pro還是要買空機，0元拿到新手機感覺好爽喔！不過我目前是999元的台灣大哥大方案，有人有經驗嗎？」貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「要升級資費可以，1399的綁兩年你會比較省錢」。然而網友的討論有些其實只對了一半，《NOWNEWS》記者也實際採訪台南3C強強滾店家，店家也直接給出正確算法的口訣！以下記者以台灣大哥大最新iPhone 18 Pro 256GB的資費方案算給大家看，就能馬上讓你了解怎麼換機最划算：，假設599元買空機月租費2年+手機44900元等於「5萬9276元」；如果升級到1399元購機綁2年，等於要花「6萬4876元」，，如果平常你網路用量就不大，或者你的方案早就絕版不能新申辦，那你應該可以繼續保有自己的合約優勢買空機省錢就好！至於799元的用戶升級到1399元，如果你手機真的很老舊了，，因為現在電信商首推的就是這個1399元的資費級距，補貼購機金額較高，如果用24個月的合約來看，999元升級1399元X24個月+手機專案價31300元等於「6萬4876元」；999元買空機的話，999X24個月+空機44900元等於「6萬8776元」，，只需要維持原本合約續約換機就可以，如果以24個月合約來看，1399X24個月+手機專案價31300元等於「6萬4876元」；升級1599X24個月加上手機專案價30300元等於「6萬8676元」，雖然手機便宜1000塊，，資費越往上升反而虧越多，尤其1399元升格到2699元想0元換機的話，綁約48個月最高會虧到41000元，千萬要算清楚才行！總結來說，到底要續約、買空機還是提高資費，正確的算法就是你要先用你，很多人都只是短視近利，覺得說當下手機折抵1萬元、2萬元甚至是0元，但長期來看根本被坑超多錢還不知情。那這個2699元的0元方案看起來不是非常的不合常理，到底誰適合辦？台南3C強強滾店家就表示，如果是公司可以全額報銷電話費，或者每個月有大量商務國際漫遊、極高熱點分享需求，也都是公司報帳支出的話，那可以換免費手機就可以直上。業者也坦言：「幾乎沒有一般民眾會選擇2699元方案，想要換iPhone 18 Pro的民眾最重要的就是要先看「原本的手機資費」多少來做決定，本來就是高階資費的人如果正好合約到期續約換機絕對最划算，因為最近幾年電信商都在主推1399網路5G吃到飽，也因此這個區間的合約手機專案價都會比較甜，民眾可以用上面的方式計算看看，換新機快樂的同時也能守住自己的荷包哦！