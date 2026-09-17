我是廣告 請繼續往下閱讀

九合一大選倒數計時，有網友稱讚民進黨台北市長候選人沈伯洋是小說《哈利波特》的主角，「拿到史萊哲林頂級面板，卻因勇氣與理念選擇葛萊芬多」。台北市長蔣萬安今（17）日被問到覺得自己像誰？他則笑回「這個問題可能要問佛地魔」。有threads網友指出，沈伯洋就像純血史萊哲林，卻因勇氣跟衝動被分到葛萊芬多，雖然一開始被權貴蔣萬安跟他的跟班瞧不起，但事實上比蔣萬安更純血、菁英，引發議論。有哈利波特迷說，沈伯洋「善良、堅毅、愛台灣被分到葛萊芬多」，更大酸蔣萬安「以為混血王子是純血混麻瓜，結果是地精混山怪」。蔣萬安今被問到此事，覺得自己選戰中的角色是誰？他則說，「這個問題可能要問佛地魔」。至於沈伯洋的「洋流」是否成形？有人示警國民黨要小心，蔣萬安則說，當然尊重每一個候選人相關的選舉規劃還有策略，還是呼籲所有的市民朋友，11月28號來堅定行使民主權利，大家能夠出來投票。