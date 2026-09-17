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中秋節連假將近，自25日起至28日為止，連休4日之連續假期，為滿足連假期間民眾交通需求，交通部及所屬疏運單位在維護民眾安全的最優先考量下，透過AI技術分析及籌措充足運能，並完成運具及場站設施整備，強化風險管控與佈署運具聯防備援機制，執行疏運任務；此外，為鼓勵民眾搭乘國道客運，本次連假再提供85條國道客運路線享票價6折優惠，且如搭配TPASS 2.0+常客優惠，也有相關優惠，行政院長卓榮泰今（17）日表示，交通部已進行整體疏運規劃，加強運能整備、強化風險管控與對策運用、備妥運具聯防備援機制，讓國人出入都平安。行政院上午舉行院會，據轉述，卓榮泰於會中指出，在國道部分，國道客運持續推出優惠，連假期間每日可疏運16.2萬人次，歡迎國人多加利用大眾運輸系統，減輕交通負擔；在鐵道部分，高鐵將加開176班次，臺鐵也將加開160列次；在空運部分，除了妥善服務入出境高峰時段的旅客外，更要注意邊境安全管理，各種違禁品，包括肉類食品的防堵，要列為重大事件加以防範，而各公路封閉管制路段、高乘載管制資訊、國道客運優惠、違規攜帶動植物入境、天候狀況等資訊，請各單位善用多元管道，積極宣導警示。卓榮泰表示，中秋節是傳統的重要節慶，部分節前需求可能增加的食材，價格容易受到波動，副院長鄭麗君已於16日召開穩定物價小組會議，請農業部持續掌握批發市場價格變動情形，落實各項調配供應措施。他也請消保處持續掌握月餅等各種食品市場的狀況，確保民眾購買到價格合理並且充裕供應的各項應節食品；另外，衛福部及農業部也要嚴格為各種食安問題把關，督促廠商、業者善盡責任，加強品管，各縣市政府也請提高注意力，需要時加強人力，加強各種稽查的綿密。卓榮泰提到，農業部已盤點各項產品，增加節前供應，包含蔬果增加29%~36%，白肉雞、毛豬及水產品則增加2%~11%，院長請農業部持續加強產銷調度，滿足中秋節市場消費需求。一、 國道部分：(一) 預測國道南向交通量於9月25日(放假首日)出現最大量，為平日1.5倍，國5為平日1.8倍；北向交通量於9月27日出現最大量，為平日1.3倍，另國5北向最大交通量則出現在9月28日(假期最後一天)，為平日1.4倍。(二) 連假期間循例辦理匝道儀控、高乘載管制、匝道封閉、開放路肩等措施，且除於9月26日至9月28日下午13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口匝道實施高乘載管制外，本次連假於9月25日在國1內湖至頭份與國3木柵至香山南向入口匝道亦同步實施高乘載管制，請民眾多加注意；另連假期間國道通行費採單一收費，並於每日0至5時全線暫停收費，民眾可多利用離峰時段行駛。(三) 長途用路人建議多加利用台9線、台61線、台63線及台74接國4等4條替代道路。出發時間部分，呼籲用路人可利用1968APP查詢道路資訊，西部國道南向用路人，建議於早上6時前或中午12時後出發、北向用路人，建議南部地區9時前、中部地區12時前出發；國道5號南向用路人建議早上5時前或下午5時後出發，北向用路人則建議早上9時前出發，以避開國道壅塞時段。二、省道重點部分：(一) 針對台9線蘇花路廊易產生瓶頸路段，將機動調整台9線蘇澳及崇德路段實施大客車優先措施，並於9月25日5至17時、9月26日7至11時、9月27日12至20時、9月28日12至18時等4時段開放大客車行駛蘇花改路肩(緊急空間)，同時管制載運危險物品車輛及21噸以上大貨車通行。(二) 在台61線西濱快速公路部分，將封閉台68線南寮端西向南下出口匝道、台61線竹1路口及竹北新港三街路口。同時，協調高公局封閉西濱交流道北上入口匝道、並於竹南路段實施時段性封閉冷水坑、復興路、中美里、保福路口、竹南垃圾掩埋場、苗11大山腳等6處平面路口，提升行車效率。三、公共運輸部分：(一) 高鐵：疏運期間共加開176班次列車（南下70班、北上106班），總計提供1,150班次、112.4萬個座位運能，整體運能較平常顯著提升16.8%，單日最大運量預估於9月28日上看34萬人次，建議民眾提早訂票，當日欲搭乘自由座者可先至高鐵網站、T-EX APP或LINE TODAY查詢各車站人潮及預估等候時間等相關資訊，避開尖峰擁擠時段。(二) 臺鐵：全線加開160班列車(西線53列次、東線107列次)，運能較平日增加6.8%，預估平均每日載客量約70.7萬人次，單日最高運量於9月24日約78.5萬人次；另西線新自強號(EMU3000)將取消自由座，並於乘車當日限量發售200張站票。(三) 國道客運：日均開行7,028班次，且為鼓勵民眾搭乘國道客運，本次連假再提供85條國道客運路線享票價6折優惠，且如搭配TPASS 2.0+常客優惠，每月搭乘4次以上可再享30%回饋，而同時於綠色運輸服務平台註冊者(https://tpass.gov.tw)，再加碼回饋3%，三者合併加成，最高可享4折優惠，為史上最優惠折扣。另針對搭乘國道客運、臺鐵、高鐵者，也提供10小時內轉乘在地客運享一段票或轉乘特定幸福巴士免費等優惠，建議民眾外出可多加利用國道客運，省荷包又輕鬆。(四) 空運：國內航線提供1,642 架次，提供約13.1萬個座位，其中離島管制航線計1,412架次、12.2萬個座位，航空公司將視訂位與旅客需求情形適時加開班機以疏運旅客；另桃園機場總計有4,063架次客機起降，每日運量約15萬~16.1萬人次。提醒返國民眾注意月餅可能有含肉製品，避免攜帶含肉月餅入境。(五) 海運：臺灣本島與離島間9條航線，規劃830航次，提供約19.2萬座位數，預估運量約11.1萬人次；另金馬小三通於疏運期間規劃4條航線216航次，提供約5.8萬座位運能。相關航班資訊、當日及次日開停航訊息可先查看航港局網站疏運專區。