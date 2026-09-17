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謝家遭聲押牽動選情 魏平政：選舉還是要靠自己

彰化縣議長謝典霖疑為國民黨籍溪湖鎮長參選人、姑姑陳貞妃宴請溪湖鄉親，今年6月在縣議會舉辦餐會，與父親謝新隆、母親前立委鄭汝芬等5人遭當庭逮捕並聲請羈押。國民黨彰化縣長參選人魏平政當天也出席餐會，他今天坦言，當時才宣布參選不久，聽到有餐會便前往敬酒，現場只認識謝典霖與鄭汝芬母子。外傳謝典霖幕後金主，魏平政回應「目前為止，都靠我們自己。」魏平政也出現在這場疑涉期約賄選的餐會，並與現場人士合照，但檢調第一波約談名單並沒有他，外界關注他是否可能受到案件牽連。魏平政今（17）日接受媒體電訪時表示，當時他剛獲國民黨徵召約1個多月，認識的人不多、行程也少，只要有人告知哪裡有餐會，基本上都會主動前往。當晚他抵達縣議會，逐桌敬酒並自我介紹，接著在主桌坐了一下、拍照合影，約停留10分鐘便趕往下一場的獅子會聚餐。由於未收到正式邀請，他並不知道餐會的目的及舉辦原因。對於外界傳聞謝典霖是他的金主，魏平政表示，自己在國民黨中常會徵召當天早上，謝典霖就曾前往支持，對此他相當感謝。談及金主問題，他強調：「到目前為止，都靠我們自己啦！沒有什麼金主不金主的問題。」對於謝典霖及其父母遭檢方聲請羈押，魏平政強調「司法的程序我們都尊重，在有罪判定之前，我認為都應該無罪推定。」他以律師的專業身分表示，聲請羈押只是保存證據的一種手段，不代表當事人已經有罪。至於謝家在選前70天發生司法風波，是否衝擊藍營選情？魏平政表示，自己很清楚謝典霖的選票不可能全部轉移給他，選舉終究還是要靠自己，因此會全力以赴，一步一腳印堅定走下去。