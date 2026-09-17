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特斯拉（Tesla）與SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk），近日在談到自建晶片廠「Terafab」時，再度把台灣拉進全球AI晶片供應鏈話題，聲稱未來若台灣晶片因某些原因，無法持續供應給美國，將成為企業擴大AI、機器人及其他業務的風險，重申有必要建立自己的晶片製造能力。綜合《Benzinga》等外媒報導，馬斯克是在15日於洛杉磯舉行的All-In Summit發表上述言論，根據現場議程，相關討論甚至以「Terafab as Taiwan Insurance」為題。馬斯克表示，Terafab不是可有可無的計畫，企業若要持續擴大AI運算規模，就必須解決晶片供應問題。不過，馬斯克擔心的並不只有台灣供應風險。報導指出，他同時認為，全球晶圓廠產能已逼近極限，AI資料中心、運算、人形機器人與汽車等應用持續增加，未來即使沒有地緣政治事件，全球晶片產能也可能不夠支應AI擴張。因此，Terafab的角色，不只是「台灣晶片斷供的備案」，也被馬斯克視為解決全球半導體產能瓶頸的一環。他強調，AI要大規模發展，需要的不只是運算晶片，還包括記憶體與先進封裝，而這些環節同樣可能成為限制產能擴張的瓶頸。目前特斯拉與SpaceX正推動Terafab計畫，規劃從德州的研發及試產逐步擴大。對台灣而言，這番談話也凸顯一項現實：台灣的晶片製造能力，既是全球AI產業的重要支柱，也因此成為企業思考供應鏈備援時，不得不納入的因素。原文連結：