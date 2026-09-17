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▲央行不跟進升息！徐佳馨指出房貸成本已偏高，長線最怕K型分化加劇，同步放寬第二戶房貸。（圖／NOWNEWS資料照）

美國聯準會（Fed）宣布升息，台灣央行 Q3 理監事會議卻決議利率按兵不動、寫下連 10 凍！住商機構與中信房屋專家指出，目前國內房貸成本早已偏高並影響市場流動性，央行不跟進升息主要係考量通膨可控與內需穩定。不過長線來看，市場將面臨更嚴重的「K 型分化」；好在央行同步放寬第二戶房貸至 7 成與刪除限期動工，為換屋族與新案注入活水。面對美國升息，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，。央行考量國內通膨可控與產業承受度，選擇走自己的路不跟進升息，長線而言雖有利於優質不動產，但。中信房屋研展室副理莊思敏亦補充，全球油價與通膨不確定性仍高，不升息可避免增加企業融資壓力與衝擊內需。在選擇性信用管制方面，大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶指出，央行僅隔半年再放寬第二戶房貸成數至 7 成，顯示在房市買氣探底後，政策態度已實質轉變。過往二戶限貸最受詬病的是衝擊自住換屋族與長輩資助子女購屋，如今鬆綁將大幅提升換屋客群的資金調度彈性。莊思敏認為，此舉充分展現央行對自住買盤的善意，有助於帶動先前觀望的潛在買家重回市場。針對央行刪除購地貸款「切結於一定期間內動工興建」規定，賴志昶表示，過往為防囤地設限，但在當前缺工與營建成本高漲下，強硬限制易迫使建商倉促推案。如今風險回歸金融機構自行監管，央行向供給端釋出善意，能大幅紓解建商資金壓力，對低迷已久的新案市場是一泉活水。莊思敏則預估，在信用管制微幅鬆綁與傳統旺季帶動下，第四季房市將呈現首購與自住為主的「溫和回溫」格局。