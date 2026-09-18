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▲韓國人氣ANUA首度獨家登台！(圖 / 業者提供)

▲妝就是要試！沉浸式美妝體驗區(圖 / 業者提供)

▲POYA新世代美妝概念店 (圖 / 業者提供)

台北美妝控又多一個必逛新據點！POYA寶雅「新世代美妝概念店」南京三民店嶄新亮相，這次不只是開新店，更從選品、空間、體驗、社群到科技五大面向全面升級，以「潮、美、試、拍、快」重新打造新世代消費者的逛店體驗。其中，韓國人氣保養品牌ANUA首度正式登台於寶雅獨家開售，更於店內打造獨立品牌專屬空間，同步引進韓國當紅話題商品；從韓系趨勢選品到全新彩妝體驗，讓消費者不用飛韓國，也能第一時間掌握最新潮流。從集結韓國話題品牌的韓國選品專區、全新彩妝與醫美專區，到運用LED、鏡面與炫彩元素打造的粉色系空間，甚至連梯間、化妝室都藏有特別設計；同時導入全新電子標籤服務，讓購物流程更加直覺流暢，全面提升服務體驗。從ANUA首度獨家登台、韓日話題新品到人氣醫美保養，寶雅持續把最新美妝保養趨勢帶進日常，從選品、試妝到逛店體驗全面升級，讓每次走進寶雅，都能遇見新的美妝保養靈感。不用飛韓國，也能即時跟上韓國美妝保養最新話題！南京三民店特別強化韓系選品，其中，近年在韓國美妝指標通路表現亮眼、並由韓國人氣女星裴秀智擔任品牌代言人的Anua，首度正式登台並於寶雅獨家開售，更於店內打造獨立品牌專屬空間，帶來「Anua PDRN 100玻尿酸水光保濕精華」、「Anua PDRN 100玻尿酸水光精華噴霧」等人氣商品，將韓國當紅保養趨勢同步帶進台灣。店內另規劃醒目的韓國選品專區，集結 Ongredients、TFIT、numbuzin、make p 等人氣品牌，從保養、妝前、底妝到面膜一次網羅，包括「Ongredients沁涼爆水妝前小藍乳」、「TFIT專業無痕遮瑕膏」、「numbuzin數字面膜」、「make p積雪草舒緩安瓶精華」等話題商品，從社群熱搜到韓系新品，讓消費者更輕鬆掌握當季韓國美妝保養趨勢。還沒走進店內，就先感受到全新美妝氛圍！南京三民店從外觀到店內空間全面換上新風貌，以動態美妝畫面吸引目光，走進店內則以明亮粉嫩的色調與光影變化，營造更具年輕感與時髦感的購物空間。彩妝、醫美與韓國選品等重點區域也更鮮明，讓商品不只是陳列，更像走進一座可以自在探索的美妝選品空間；從第一眼的視覺印象到實際逛店，展現「新世代美妝概念店」不同以往的全新風貌。美妝新品，親自試過才更能找到適合自己的選擇！新世代美妝概念店特別規劃寬敞明亮的試妝空間，搭配更完整的彩妝、醫美品牌陳列，從熱門色號、質地到實際妝效，都能自在試用、細細比較。無論是追蹤已久的話題新品，或是現場遇見的心動好物，都能透過實際體驗找到最適合自己的選擇；從逛新品、試美妝到挑選入手一次完成，讓每一次走進寶雅，都多一點發現美妝新歡的驚喜。新世代美妝空間，不只講究商品，也將美感延伸至每一處細節。南京三民店將寶雅標誌性的粉色巧妙融入門市，從通往二樓的粉色梯間、吸睛霓虹文字，到明亮粉嫩的店內空間，沿途都藏有讓人想停下腳步的拍照亮點。就連化妝室也換上全新風貌，以粉嫩色調搭配造型發光美妝鏡，從試妝到店內角落，延續寶雅提升服務體驗的用心，讓逛寶雅不只是尋找新品，也多了值得拍下、分享的驚喜。除了選品與空間全面升級，南京三民店也同步導入電子標籤，讓選購流程更加便利流暢，電子標籤可即時同步商品價格及優惠資訊，最新活動一目了然。南京三民店將美妝體驗與購物便利一次到位，讓追新品更即時、試美妝更自在、逛店也更加輕鬆，完整呈現寶雅「新世代美妝概念店」的全新體驗，全方位提升購物樂趣。POYA寶雅41週年慶登記抽萬元豪禮！即日起至10月6日，於全台寶雅門市或「POYA寶雅線上買」單筆消費滿$888即可登記抽MacBook、Dyson吹風機及41萬點寶雅點數等多項大獎。活動期間符合金卡會員身份資格者，再加碼抽41,000元及410萬點寶雅點數，將滿滿心意化為最實在的回饋！醫美控也別錯過POYA寶雅「粉耀醫美節」，活動至10月6日止，於門市購買指定醫美品牌商品單筆滿2,500元，即贈兩張500元折價券，下次消費即可折抵使用。